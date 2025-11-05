Kevin Medina, ante el Málaga - Córdoba CF: "Allí me crié y me dieron la oportunidad, pero vamos a intentar sacar los tres puntos"

El Córdoba CF comenzó el trabajo semanal este miércoles pensando ya en el compromiso liguero del próximo sábado (21.00 horas), en el que le espera en La Rosaleda el Málaga en lo que será un nuevo derbi andaluz. Antes de iniciarse la sesión de trabajo compareció en sala de prensa Kevin Medina, producto de la cantera malacitana y que regresa a La Rosaleda con una camiseta distinta a la blanquiazul, por lo que el extremo del Córdoba CF reconoció que «es un partido especial para mí. Tengo allí a muchos amigos, y, bueno, estamos en buena dinámica y es importante seguir con la buena dinámica».

Un partido "complicado"

«Al final tengo allí muchos amigos, muy buenos amigos. Soy de allí, tengo allí a toda mi familia, y la verdad que que es un partido especial. Estoy muy agradecido al Málaga, porque allí me crié, allí me dieron la oportunidad y, nada, muy contento de de volver a casa», reiteró el extremo blanquiverde, que tambien comentó la actualidad de su ex, el Málaga. «Va a ser un partido complicado. Vi el partido contra el Castellón, que le remontaron en el descuento, van a salir con muchas ganas, pero bueno, nosotros intentaremos salir también con con las mismas ganas o más, y a intentar sacar los tres puntos», comentó Kevin Medina.

Kevin Medina, ante Arribas en una acción del Córdoba CF-Almería. / A.J. GONZÁLEZ

En cualquier caso, el extremo insistió sobre su salida que «al final son circunstancias que se dieron y ya está. Te queda la espinita, pero bueno, espero algún día volver a casa y nada, como te he dicho, estoy muy agradecido al Málaga y poco más».

El jugador del Córdoba CF defendió el trabajo semanal que realizan tanto él como sus compañeros y apeló a seguir «con esta buena dinámica. Con el paso del tiempo nos vamos conociendo más y la verdad es que estamos ahí bien», comentó.

Puede "dar más"

Kevin Medina explicó tambien que a Iván Ania «le gusta jugar al fútbol y quiere que juguemos, que toquemos mucho el balón, y al final eso se ve en en el campo», mientras que en el apartaedo estrictamente individual, Kevin Medina aseguró que puede «dar más», aunque afirmó que se siente «muy contento de estar aquí con el equipo, con las victorias, y nada, hay que seguir trabajando y seguir mejorando».

Kevin Medina celebra su gol al Castellón. / MANUEL MURILLO

Sobre el encuentro del próximo sábado, el extremo del Córdoba CF vaticinó que será «un partido bonito, va a ser un partido complicado también, pero bueno, nosotros vamos con nuestra intención de jugar a lo que sabemos y a intentar sacar los tres puntos», mientras que su regreso a La Rosaleda lo espera con tranquilidad. «Espero que me hagan un buen recibimiento, porque yo al final, como te he dicho antes, soy de allí y la verdad que salí bien. Por circunstancias, por una o por otra, no cedieron para quedarme allí, pero bueno, me hubiese gustado y nada, ahora mismo me debo al Córdoba CF y lo daré todo por por el Córdoba CF». Cuando se le preguntó a Kevin Medina qué circunstancias se dieron para no renovar por el Málaga y salir de La Rosaleda, el atacante cordobesista apeló a las «circunstancias del fútbol. Al final cada uno tiene que buscarse la vida, yo tengo familia, tengo una niña y, bueno, son cosas que pasan en el fútbol y nada, espero algún día volver allí».

«El míster me pide que encare, que juegue fácil, que me oriente bien, y nada, la ciudad y por la ciudad, el equipo y tal, estoy muy contento aquí. Estoy cerca de casa también, que es importante, y poco más», describió Kevin Medina sobre su situación en el equipo y en la ciudad.

«Yo salgo, juego y, si me tienen que enseñar amarilla, que me la echen, y, si no me la tienen que echar, que no me la echen». «Todos los jugadores queremos jugar desde el principio, pero bueno, yo estoy a disposición del míster y para lo que haga falta, para el equipo», indicó el jugador sobre su rol, que en ocasiones ha sido de protagonista, en el once titular, y otras desde el banquillo.

También se le preguntó al futbolista por la situación de su ex equipo y su técnico, Sergio Pellicer. «No son cosas mías, ¿sabes? Pero el míster es un buen entrenador, siente mucho el Málaga, siente mucho los colores, lo conozco, y, bueno, no se le están dando los resultados, pero espero que que se le den», deseó un Kevin Medina que finalizó asegurando que en el Córdoba CF «no nos marcamos ningún objetivo. Nuestro objetivo es semana a semana, pensando en el partido que viene, y nada, al final todo el mundo quiere estar lo más arriba posible, pero nuestro objetivo es estar centrado semana tras semana y partido tras partido».