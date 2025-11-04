El Córdoba CF da por culminado su plan de modernización de El Arcángel para esta temporada

El Córdoba CF ha comunicado la finalización por esta temporada de su plan de renovación y modernización del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, tras más de cinco meses de trabajos continuados en el recinto. Con la reciente instalación de los nuevos videomarcadores, estrenados el pasado domingo en el encuentro frente al Ceuta -y que no lograron funcionar a pleno rendimiento durante buena parte del encuentro-, el club da por concluido el conjunto de actuaciones previstas para este curso, que han supuesto un importante salto cualitativo en materia de infraestructuras, tecnología y comodidad para los aficionados.

No obstante, la entidad blanquiverde no da por cerrado el proyecto global del estadio. Su hoja de ruta, según confirman, pretende seguir acometiendo nuevas mejoras en el futuro, dentro de un proceso de mejora que continúa abierto y en el que la cobertura de la fachada de Preferencia será uno de los próximos retos. Esa actuación, sin embargo, corresponde al Ayuntamiento de Córdoba, propietario del recinto, y aún no cuenta con un plazo definido ni fecha de inicio.

Renovación y eficiencia

El plan ejecutado comenzó con la instalación de un rótulo con el nombre oficial del estadio en la fachada de Fondo Norte, acompañado de un gran escudo retroiluminado, dotando al recinto de una identidad moderna y reconocible. Durante el pasado verano, se acometió la renovación completa del césped natural y del sistema de riego, que fue sustituido por uno de última generación, más eficiente y sostenible.

A ello se sumó la modernización del sistema de iluminación, que ahora emplea tecnología LED, mejorando la visibilidad en los partidos nocturnos, reduciendo el consumo energético y cumpliendo con los estándares audiovisuales de las retransmisiones televisivas, además de amenizar las previas de los encuentros con espectáculos musicales y lumínicos.

El club también ha apostado por mejorar la experiencia del aficionado. En la zona superior de Preferencia Baja se han habilitado siete nuevos boxes-palcos VIP, plenamente operativos desde el inicio de temporada, mientras que el acceso al recinto mediante tornos se ha agilizado gracias a la implantación del sistema NFC, que permite el ingreso a través de dispositivos móviles.

El feudo blanquiverde cuenta, desde la novena jornada, también con un nuevo anillo LED perimetral en la grada de Preferencia, que aporta dinamismo visual y abre nuevas posibilidades publicitarias durante los encuentros. Además, se han renovado los banquillos, dotándolos de asientos más ergonómicos y modernos con respecto a los de campañas previas. La modernización igualmente ha alcanzado los marcadores de Tribuna y Preferencia, sustituidos por dispositivos LED de última generación integrados con el anillo perimetral.

Avances en accesibilidad y mantenimiento

En el interior del estadio, se ha habilitado un nuevo comedor para la plantilla y el cuerpo técnico, diseñado para mejorar la convivencia y cuidar la nutrición de los jugadores. El espacio ocupa una zona antes inutilizada y ha sido completamente acondicionado con mobiliario y equipamiento moderno, como sostiene la entidad.

También se han acometido actuaciones relativas al plan de mejora en accesibilidad, que incluye una nueva grada para personas con movilidad reducida (PMR), rampas de baja pendiente, aseos adaptados, pavimentos podotáctiles y plazas de aparcamiento reservadas junto a los accesos principales. Asimismo, se han sustituido todas las alcantarillas de desagüe de la grada de Tribuna, con vistas a un mejor drenaje y mantenimiento en días de lluvia.

Nuevos videomarcadores y cierre de ciclo

El colofón temporal de este plan ha llegado con la instalación de dos videomarcadores de gran formato (9x5 metros), uno en cada fondo del estadio. Estas pantallas de alta definición duplican el tamaño del antiguo marcador del Fondo Norte y ofrecen una experiencia visual inmersiva, resolviendo además una demanda histórica de los aficionados del Fondo Sur, que hasta ahora no contaban con visibilidad directa del marcador.

Con esta última actuación, el Córdoba CF culmina por esta temporada su plan de modernización del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, completando una renovación integral en materia de infraestructuras y tecnología, a la que se seguirán añadiendo nuevos capítulos a medio plazo.