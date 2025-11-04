Adrián Fuentes, el tercer delantero más letal de Segunda División

El gol tiene su propio lenguaje. Y en ese idioma, Adrián Fuentes se viene expresando con una claridad demoledora. Y es que el delantero del Córdoba CF se ha convertido en uno de los atacantes más eficaces de toda la Segunda División, situándose en el el podio de los tres jugadores con mejor promedio goleador por minuto en lo que va de temporada.

De hecho, el madrileño ha necesitado solo 489 minutos para firmar cinco tantos -el que menos de la categoría para alcanzar esa cifra-, lo que se traduce en una media de 0,0102 goles por minuto, o dicho de otro modo: un gol cada 98 minutos. Un ritmo de producción que lo coloca únicamente por detrás de dos hombres del Racing de Santander, Jeremy Arévalo y Asier Villalibre, los únicos que le superan en efectividad.

Entre los tres mejores

En cabeza del ranking aparece precisamente Arévalo (Racing de Santander), que con siete goles en 595 minutos presenta una impresionante tasa de 0,0118 goles por minuto, o un tanto cada 85 minutos. Le sigue su compañero de equipo, Asier Villalibre, con seis en 557 minutos, equivalente a 0,0108 por minuto, o un gol cada 93 minutos. Tras ellos se sitúa el ex del Tarazona, completando una tripleta que, hasta ahora, incluye a los tres nombres propios que mejor rendimiento ofensivo están dejando hasta la fecha.

Por detrás del atacante blanquiverde figuran otras figuras de peso en el campeonato, como Zakaria Eddahchouri (Deportivo de la Coruña) -cinco goles en 550 minutos, un tanto cada 110- y Embarba (Almería) -seis goles en 741 minutos, un gol cada 124-. Todos ellos integran el quintento de los jugadores más efectivos de la categoría de plata.

Adrián Fuentes, durante un lance del pasado Córdoba CF-Ceuta. / MANUEL MURILLO

Eficacia blanquiverde

El registro del «18» en su segunda etapa en el club califal no es casual. Su impacto en el Córdoba CF ha sido inmediato: ha marcado en tres de los cinco partidos que ha disputado como titular, firmando un promedio que no solo lo mantiene en la parte alta de la tabla de artilleros, sino que refleja su peso específico en la resurrección ofensiva del conjunto de Iván Ania... Existe un dato que confirma el relato: de los 16 tantos totales que registra la plantilla blanquiverde, casi un tercio cuentan ya con el sello del madrileño.