El Córdoba CF roza su historia: siete jornadas invicto y un horizonte de récord

El Córdoba CF ha encontrado su punto de equilibrio. Lo ha hecho, además, en el tramo del curso donde la fiabilidad empieza a cotizarse alto. Y es que tras su reciente -e importante- victoria ante el Ceuta en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (2-0), el conjunto blanquiverde suma ya siete jornadas consecutivas puntuando en Segunda División, un registro que le sitúa en una de sus mejores dinámicas de los últimos años y que, a su vez, abre la puerta a una posible cita con la historia…

Porque los de Iván Ania, que han enlazado esta racha desde la jornada 6 hasta la 12, se mantienen invictos con un balance de 15 puntos de 21 posibles, y afrontan la próxima jornada ante el Málaga con la posibilidad de igualar la segunda mejor marca de imbatibilidad cordobesa en la categoría de plata en lo que va de siglo, establecida en ocho encuentros consecutivos -entre diferentes etapas- sin conocer la derrota.

De Paco Jémez a Iván Ania

El dato no es menor. Para encontrar precedentes similares hay que viajar atrás por los caminos de la memoria califal. En este siglo, solo unos pocos entrenadores consiguieron sostener al Córdoba CF durante tanto tiempo sin conocer el revés en el fútbol de plata. En ese escalón de las ocho jornadas invicto figuran nombres como Paco Jémez, en la temporada 2007-08 -cuando el equipo firmó su mejor arranque antes de sufrir un cambio de rumbo con la llegada de José Manuel González-; Crispi, en la 2004-05, en la que los blanquiverdes encadenaron del 23 al 30 ocho jornadas sin caer, con 14 de 24 puntos posibles; y Fernando Zambrano, que lo logró también en la 2002-03, entre las jornadas 21 y 28, firmando 18 puntos de 24.

Aquel registro de ocho duelos marca, cerca del actual, el segundo peldaño en el podio histórico cordobesista dentro de la categoría. Pero todavía queda un escalón más. En lo más alto, en el trono de las grandes rachas, se mantiene inamovible la del curso 1999-2000, cuando el Córdoba CF recién ascendido logró diez partidos seguidos sin perder (de la jornada 23 a la 32), con ocho victorias que cimentaron una de las temporadas más recordadas en El Arcángel. Aquel equipo, dirigido entonces por Pepe Escalante, marcó una pauta que más de dos décadas después sigue intacta.

Paco Jémez, en su última etapa en el Córdoba CF. / A.J. GONZÁLEZ

Una tradición de resistencia

El repaso por las últimas décadas demuestra que la actual dinámica de los de Ania no es un hecho aislado, sino la continuación de una tradición de rachas sólidas que, con mayor o menor brillo, siempre aparecen cuando el equipo se asienta. En el 2010-11, el conjunto califal hilvanó siete jornadas sin derrota entre la 5 y la 11; el 2009-10, también siete, de la 10 a la 16; y en la 2012-13, otra igual de longeva, entre la 20 y la 26.

Por debajo de ese umbral, son varias las temporadas que dejaron huellas intermitentes de fiabilidad. En la 2011-12, seis invictos de la 4 a la 9; en la 2001-02, otros seis entre la 28 y la 33, más una serie de cinco entre la 21 y la 25; y en el 2000-01, otra racha de seis sin perder de la 4 a la 9, con cinco victorias consecutivas y un empate final.

Ya en tiempos más recientes, el Córdoba CF había firmado tramos estables, pero ninguno tan consistente como el actual. En el curso 2024-25, antes de esta serie, el conjunto blanquiverde solo había logrado seis partidos invictos consecutivos (entre la jornada 27 y la 32). Y en la etapa más cercana en el tiempo, en la 2015-16, se alcanzaron igualmente seis duelos sin perder (de la 4 a la 9), con cinco victorias, además de otra mini racha de cinco (de la 13 a la 17). En la 2013-14, la que culminó con el ascenso en Las Palmas, el equipo cerró el tramo decisivo del curso con seis jornadas sin derrota (de la 32 a la 37), además de una racha previa de cinco (de la 10 a la 14) en tiempos de Pablo Villa.

Chapi Ferrer, junto a otro exblanquiverde como Luis Carrión, durante su etapa en El Arcángel. / efe

A un paso de los grandes

El espejo, por tanto, devuelve una imagen clara: el Córdoba CF de Iván Ania está a solo un partido de entrar en el segundo escalón de su historia particular en términos de imbatibilidad en Segunda… Si logra puntuar ante el Málaga, igualará a Jémez, Crispi y Zambrano, y se colocará a dos pasos del récord absoluto de Escalante, que aún asoma como referente.