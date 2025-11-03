El Córdoba CF de Iván Ania traza su plan para el Málaga

El Córdoba CF ya tiene marcada la hoja de ruta de una semana que volverá a exigir al máximo al conjunto de Iván Ania. Tras la victoria frente al Ceuta, que consolidó una dinámica de siete jornadas consecutivas puntuando en Segunda División, el vestuario blanquiverde ha puesto rumbo mental hacia el gran derbi andaluz del próximo sábado (21.00 horas) ante el Málaga en el Estadio La Rosaleda.

Cuatro prácticas

El plan diseñado por el cuerpo técnico contempla cuatro sesiones de trabajo antes del duelo en la Costa del Sol. La primera tuvo lugar este lunes, en la Ciudad Deportiva, en un entrenamiento de carga ligera enfocado principalmente a recuperar el esfuerzo del pasado fin de semana. Con el grupo físicamente exigido pero anímicamente reforzado, el tono general fue de optimismo y serenidad, en un ambiente en el que las buenas sensaciones parecen haber reemplazado definitivamente a los fantasmas de Cieza.

El martes será jornada de descanso para la plantilla, que retomará el trabajo el miércoles a las 10.30 horas, nuevamente en la Ciudad Deportiva. El mismo escenario acogerá la sesión del jueves, mientras que el último ensayo previo al partido se trasladará al césped de El Arcángel el viernes, también a puerta cerrada. Será entonces cuando Ania termine de perfilar los detalles tácticos y las posibles variantes para un clásico de agenda califal durante las últimas campañas.

El plan semanal se completará con una última sesión regenerativa el domingo, ya posterior al derbi, antes de volver a poner el foco en el siguiente compromiso del calendario doméstico -ante el Deportivo de la Coruña-. Entre tanto, el bloque mantiene una única consigna en el punto de mira: afianzar ese crecimiento para no descolgarse de la pelea por la zona noble.