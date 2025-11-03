El Córdoba CF encuentra el equilibrio en las áreas: por primera vez, con balance goleador positivo

Otra cuestión más que se puede poner, con datos de por medio, encima de la mesa: el Córdoba CF ha comenzado a hablar el mismo idioma que sus números. Y es que después de varias semanas buscando la estabilidad en el juego y en la tabla, el conjunto de Iván Ania ha logrado también trasladar esa sensación al terreno de las estadísticas. La victoria ante el Ceuta en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel no solo amplió la racha de imbatibilidad del equipo -ya con siete jornadas consecutivas puntuando-, precisamente, sino que, además, sirvió para sellar un pequeño hito simbólico: por primera vez en la temporada, el balance goleador es positivo.

Con los dos tantos anotados frente al cuadro norteafricano, el cuadro blanquiverde elevó su registro ofensivo hasta los 16 goles, por los 14 encajados que acumula en estas doce jornadas, dejando un margen de más dos que refleja su progresión. Una cifra modesta en apariencia, pero que adquiere valor por lo que significa: equilibrio, fiabilidad y crecimiento.

Un arranque cuesta arriba

El camino hasta ese punto de compensación no ha sido sencillo. Desde el estreno liguero, los números parecían jugar en contra de los de Ania. La derrota en El Molinón ante el Sporting de Gijón (2-1) inauguró la temporada con un balance negativo que se agravó en la jornada siguiente, tras caer en el primer partido en casa frente a Las Palmas (1-3). En apenas dos semanas, el bloque acumulaba un preocupante menos tres en ese sentido, losa que le acompañó durante buena parte del primer tramo.

La tendencia empeoró en la quinta jornada, cuando la derrota en Andorra (3-1) fijó el punto más bajo del curso en ese apartado: cinco goles a favor y nueve en contra, es decir, un balance de menos cuatro que evidenciaba las dificultades tanto en defensa como en la finalización…

El punto de inflexión

El giro comenzó a producirse en torno a la jornada 8, tras la importante victoria frente al Zaragoza en el Ibercaja (0-1), un duelo que marcó un antes y un después en la evolución del grupo. Desde entonces, los cordobesistas comenzaron a levantar vuelo. Los empates posteriores ante el Racing de Santander y la Real Sociedad B sirvieron para mantener el pulso, y las victorias frente a Albacete (1-3) y el propio Ceuta (2-0) terminaron por equilibrar definitivamente la balanza. De hecho, fue precisamente en el Carlos Belmonte hace un par de citas donde el Córdoba CF logró igualar el balance goleador por primera vez en lo que iba de campaña.

Adrián Fuentes celebra uno de sus goles ante el Albacete. / lof

Cuatro porterías a cero

Más allá de los goles a favor, la mejora defensiva explica buena parte de la transformación cordobesista. En las doce jornadas disputadas hasta la fecha, los de Ania han logrado dejar cuatro veces su portería a cero. O lo que es lo mismo: en un tercio de los partidos que han disputado hasta la fecha, no encajaron ningún tanto. También tiene su paralelismo arriba: salvando la visita al Real Valladolid en el José Zorrilla, en todos y cada uno de los encuentros de Liga el club califal ha celebrado, como mínimo, una diana. Y ahí, entre el vértigo y la precisión, parece que asoma el camino.