El Córdoba CF, candidato a los premios ESSMA por su plan de accesibilidad en El Arcángel

El Córdoba CF ha sido seleccionado como candidato a los ESSMA Stadium Industry Awards 2025, unos galardones internacionales que distinguen las iniciativas más innovadoras, sostenibles y transformadoras en la gestión y explotación de recintos deportivos.

La candidatura blanquiverde se centra en el plan de accesibilidad ejecutado en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, un proyecto que ha supuesto un salto cualitativo en materia de inclusión, movilidad y seguridad para los aficionados.

Un estadio más inclusivo

Y es que el proyecto de la entidad blanquiverde, respaldado por LaLiga, ha conseguido situarse entre las mejores propuestas del continente dentro de la categoría de Accesibilidad, donde se premian las acciones que fomentan el acceso universal y la inclusión real en los estadios deportivos. El mérito cobra aún más relevancia al observar los nombres de los otros candidatos: Sporting de Braga, PSG, Tottenham, Juventus, Sevilla, Celta de Vigo o Malmö, entre otros.

Durante los últimos meses, el club ha desarrollado una batería de mejoras estructurales destinadas a solventar deficiencias históricas detectadas en auditorías previas. Las principales actuaciones implementadas en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel incluyen:

Nueva grada PMR con visibilidad optimizada y acceso directo desde el exterior.

con visibilidad optimizada y acceso directo desde el exterior. Incremento del número de plazas adaptadas distribuidas en la grada de Tribuna.

distribuidas en la grada de Tribuna. Itinerarios plenamente accesibles , mediante rampas de baja pendiente y pavimentos podotáctiles.

, mediante rampas de baja pendiente y pavimentos podotáctiles. Renovación completa de aseos adaptados , con sistemas de emergencia y materiales inclusivos.

, con sistemas de emergencia y materiales inclusivos. Ampliación de plazas de aparcamiento reservadas junto al acceso PMR del recinto.

Espacios habilitados para minusválidos en la Tribuna de El Arcángel. / ccf

Reconocimiento internacional

Tras la nominación, se abrirá un periodo de votación entre los miembros de ESSMA, la Asociación Europea de Gestión de Estadios, que reúne a los principales expertos en infraestructuras deportivas. Los ganadores se conocerán el próximo 11 de noviembre durante una gala que se celebrará en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres, en un evento que reunirá a líderes internacionales del sector y especialistas en innovación aplicada al fútbol.