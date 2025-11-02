En Directo
Fútbol | 12ª jornada de Liga en Segunda División
El Córdoba CF se impone con autoridad al Ceuta en El Arcángel
Los de Iván Ania mantienen su buena dinámica y logran sumar los tres puntos
El Córdoba CF firmó una nueva alegría ante su afición al imponerse con autoridad al Ceuta en El Arcángel. Con una buena primera parte, los tantos de Dani Requena y Adri Fuentes encarrilaron un triunfo trabajado que refuerza la dinámica positiva del conjunto blanquiverde. El equipo supo gestionar la ventaja y aseguraron tres puntos de oro que lo consolidan en la pugna por los puestos de privilegio en la clasificación.
El Córdoba CF suma los tres puntos (2-0)
¡FINAL EN EL ARCÁNGEL! El Córdoba CF vuelve a celebrar una victoria en El Arcángel. Los goles de Dani Requena y Adri Fuentes en los primeros 45 minutos permitieron a los blanquiverdes conseguir un triunfo de valor que los mantiene firmes en la lucha por la zona alta de la tabla.
Descuento
90'. Cuatro minutos de añadido para que termine el encuentro.
Amarilla para Del Moral
87'. Y también tarjeta amarilla para Alberto del Moral.
Amonestación
84'. Tarjeta amarilla para Obeng.
Triple cambio en el Córdoba CF
76'. Y vuelve a haber movimiento en el banquillo del Córdoba CF. Entran Sergi Guardiola, Diego Bri y Kevin Medina por Adri Fuentes, Jacobo González y Christian Carracedo.
Entra Theo Zidane
71'. Y ahora cambio en el Córdoba CF. Se marcha Dani Requena, aplaudido por la afición blanquiverde, y entra Theo Zidane.
Cambio en el Ceuta
69'. Y nuevo cambio en el Ceuta. Se retira Kone y entra Salvi Sánchez.
Se marcha Dalisson
62'. Cambio en el Córdoba CF. Entra Alberto del Moral por Dalisson.
Cambio en el Ceuta
59'. Triple cambio en las filas del Ceuta. Se marchan Youness, Zalazar y Rubén Díez y entran Obeng, Bodiger, Bassinga.
Se mantiene el marcador (2-0)
54'. Anulado el gol de Dalisson por posición antirreglamentaria.
