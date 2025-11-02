Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Fútbol | 12ª jornada de Liga en Segunda División

El Córdoba CF se impone con autoridad al Ceuta en El Arcángel

Los de Iván Ania mantienen su buena dinámica y logran sumar los tres puntos

Lance del encuentro entre el Córdoba CF y el Ceuta en El Arcángel.

Lance del encuentro entre el Córdoba CF y el Ceuta en El Arcángel. / Manuel Murillo

María Canales

María Canales

Córdoba

El Córdoba CF firmó una nueva alegría ante su afición al imponerse con autoridad al Ceuta en El Arcángel. Con una buena primera parte, los tantos de Dani Requena y Adri Fuentes encarrilaron un triunfo trabajado que refuerza la dinámica positiva del conjunto blanquiverde. El equipo supo gestionar la ventaja y aseguraron tres puntos de oro que lo consolidan en la pugna por los puestos de privilegio en la clasificación.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents