Actualidad blanquiverde
El Mirandés destituye a Fran Justo tras ocho jornadas sin victoria
El conjunto de Anduva, penúltimo en la tabla, se convierte en el quinto equipo de Segunda en cambiar de entrenador esta temporada
El carrusel de banquillos sigue girando sin descanso en Segunda División. A las puertas del primer tercio de campeonato, el Mirandés se ha convertido en el quinto club que decide un relevo en su banquillo tras anunciar la destitución de Fran Justo. La derrota del pasado fin de semana ante la Cultural y Deportiva Leonesa, tercera consecutiva, precipitó la salida del técnico gallego, que deja al equipo burgalés en zona de descenso, penúltimo, con solo nueve puntos de 36 posibles.
«Tras la reunión mantenida por su Consejo de Administración, se comunica la decisión de finalizar la vinculación contractual con el hasta ahora entrenador del primer equipo», informó la entidad rojilla en un escueto comunicado difundido a través de sus canales oficiales.
La sombra de Lisci
Justo, natural de Ourense, había asumido el mando del Mirandés el pasado verano como relevo de Alessio Lisci, que puso rumbo al Osasuna de Primera División. Su llegada suponía el inicio de una nueva etapa para un club que meses antes había coqueteado con el ascenso directo y acabado cediendo en la promoción. No era una tarea sencilla: el conjunto de Anduva debía reconstruirse casi por completo tras perder a buena parte de sus piezas más determinantes, la mayoría llegadas en calidad de cedidos.
Pese a las buenas sensaciones iniciales, el proyecto no ha conseguido consolidarse. El equipo jabato, irregular en su rendimiento y lastrado por la falta de solidez atrás -ha encajado 20 goles en 12 partidos-, encadena ocho jornadas sin conocer la victoria y ha terminado por hundirse en la clasificación. Con este movimiento, el Mirandés busca un golpe de efecto que reactive la dinámica antes de que el calendario apriete aún más.
El próximo mes de diciembre, el Córdoba CF recibirá al cuadro burgalés en El Arcángel, en el duelo correspondiente a la jornada 18 del campeonato, para cuando por Miranda del Ebro aspiran a haber enderezado el rumbo.
