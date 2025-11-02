Iván Ania, tras la victoria ante el Ceuta: "El equipo está creciendo cada partido"

Tras el tropiezo en Cieza y ser eliminados de la Copa del Rey, el Córdoba CF vuelve a la competición liguera de la mejor manera. Los de Iván Ania lograron imponerse al Ceuta, equipo que llevaba sin conocer la derrota ocho jornadas. Aunque la renta pudo ser mayor, los tantos de Dani Requena, que se estrenó como goleador blanquiverde, y de Adri Fuentes hicieron que el conjunto de El Arcángel sumara tres puntos de valor que les permite engancharse a la zona noble. «Realmente creo que el equipo está creciendo cada partido más. Hemos tenido el desvío de la Copa, pero creo que estamos en una línea muy ascendente. Muy importante haber dejado la portería cero. Hay que estar contentos y seguir, ser ambiciosos y mirar hacia adelante el futuro con optimismo, con la cabeza fría, con humildad. Pero no podemos renunciar a nada y tenemos que mirar a lo más alto», afirmó el entrenador asturiano.

Una buena primera parte

Y es que el Córdoba CF buscaba desquitarse tras la derrota ante el Cieza. Los blanquiverdes dejaron buenas sensaciones sobre el verde, supo manejar los tiempos y mantener la calma incluso cuando el rival apretó. «Creo que hicimos una muy buena primera parte. Y una segunda parte en la que tuvimos nuestras opciones de hacer ese tercer gol que se acabaría el partido. No lo materializamos y luego hubo algún intercambio de golpes, situaciones peligrosas de ellos cuando ya pasaron a jugar con dos puntas, en la que tenían mucha más presencia en el área. Pero realmente nunca tuve la sensación de que se nos pudiera ir el partido. Lo tuvimos controlado en todo momento», indicó.

«Estuvimos muy bien en la presión, especialmente en la presión alta. Nos desajustó un poco una situación que esperábamos que no se dio y no la interpretamos muy bien hasta el descanso. Lo intentamos cambiar sobre la marcha en el campo, pero como era la otra banda, no éramos capaces de transmitirlo. Ahí nos desajustó un poco, nos generaron superioridad por fuera. Pero fuimos muy superiores en la primera parte, justos vencedores del partido», confirmó.

Presión constante

La presión alta y la solidez defensiva marcaron el discurso tras el encuentro. El equipo mostró una versión intensa, capaz de recuperar rápido y dominar desde el esfuerzo colectivo. «Tuvimos más de dos ocasiones en la primera parte. La solidez defensiva es importante porque te permite que un gol sea suficiente si no encajas para poder ganar el partido. Pero hoy lo que más me gustó fue cómo presionó el equipo hacia adelante. Creo que perdíamos el balón y en uno o dos pases de ellos la recuperábamos. Condicionamos totalmente a un equipo muy combinativo, que ya se vio desde el principio que intentó saltar nuestra presión con juego directo. La presión hacia adelante fue muy buena y eso nos permitió que nuestro juego tuviera continuidad, que recuperáramos muy rápido el balón y que sufriéramos poco», señaló.

«Estamos presionando bien y creo que cada vez estamos generando más llegadas. Hoy hicimos dos goles, pero llegamos muchísimas veces. A principio de Liga nos estaba costando llegar tanto como quizá llegábamos la temporada pasada. No estamos abusando tanto de los centros, que en otros momentos abusábamos mucho de los centros. Estamos teniendo esa pausa para intentar buscar una línea de pase, para intentar buscar una solución. Hicimos dos goles, creo que pudimos haber hecho dos o tres más. Pero me quedo con el nivel que está mostrando el equipo, nivel futbolístico, nivel también de confianza, cómo presionamos, cómo estamos de sólidos en situaciones defensivas y, sobre todo, mis equipos suelen sufrir en transición y hoy en transición hemos sufrido muy poco», apuntó.

La felicidad en El Arcángel

La victoria vino también acompañada de la afición cordobesista, que animó a su equipo durante los 90 minutos. «Volvemos a ver a la gente enganchada. Quizá hubo un momento al principio de temporada que se decepcionaron cuando perdimos esos dos primeros partidos y luego perdimos en Andorra, pero a partir de ahí creo que la gente se ha vuelto a enganchar y para nosotros es impresionante cada partido venir, el 15.000, el 18.000, el himno...Toda esa sensación que tienes cuando sales al campo, creo que al jugador le ayuda mucho y agradecidos por el apoyo», comentó.

«Hoy teníamos que dar ese otro saltito de ponernos con 19 puntos. Está claro que hicimos un mes de octubre muy bueno, con 10 de 12 y ahora tenemos un mes de noviembre duro, pero intentaremos hacer el pleno de puntos. Vamos a ir a por ello, a ser ambiciosos, con mucha humildad, pero sí que notamos la gente cuando hacemos un cambio», finalizó.