Dani Requena, y su estreno como goleador blanquiverde: "Sabía que era un terreno muy difícil para los jugadores"
El centrocampista celebra su primer gol con el Córdoba CF y destaca el apoyo del vestuario y la afición
Dani Requena firmó una tarde para el recuerdo en El Arcángel. El centrocampista abrió el camino de la victoria con su primer gol como blanquiverde, un tanto que hizo vibrar a la afición. El de Cenes de la Vega, además, fue mucho más que un goleador: trabajó y ofreció una buena actuación. Su estreno goleador con el Córdoba CF no solo sirvió para adelantar al equipo, sino también para confirmar que está llamado a ser una pieza clave en este proyecto. «La ovación ha sido increíble. Cuando llegué aquí, sabía que era un terreno muy difícil para los jugadores. Pero cuando la gente está contigo, siempre intentas dar más para que esté contenta contigo», explicó.
Debut goleador como blanquiverde
Sobre el gol, Requena recordó la acción con naturalidad y una sonrisa. «Muy contento, estaba viendo la jugada, que podía llegar allí al rechazo. He llegado y le he pegado, porque mi padre dice que nunca le pego», bromeó.
El mediocentro reconoció sentirse plenamente integrado en el vestuario y destacó el papel de sus compañeros en su crecimiento deportivo. «Muy contento, muy a gusto con el equipo. Gracias a ellos yo estoy creciendo más, porque el día a día con ellos es increíble cómo me cuidan dentro y fuera del campo. Que es una de las principales cosas, que estás cómodo fuera del campo también. Y así yo soy yo mismo dentro del campo».
Rápida adaptación
El futbolista también habló sobre su rápida adaptación tanto al grupo como a la categoría, dejando claro que el ambiente del Córdoba CF ha sido clave en su crecimiento. «Como he dicho, cuando llegué tenía el miedo de no adaptarme, pero sabía que si el equipo me apoyaba y el cuerpo técnico me apoyaba, me iba a estar agusto porque sé cómo yo soy y con un agente así, con la afición, yo sé cómo soy y me encanta».
Finalmente, Requena confesó sentirse feliz en Córdoba y con ganas de seguir creciendo de blanquiverde. «Me encanta estar aquí. El equipo, la gente y la ciudad es muy parecida a donde yo vivo, que es Granada. Me encanta, Andalucía».
