Adrián Fuentes, Fomeyem y Requena brillan en el Córdoba CF-Ceuta

IKER ÁLVAREZ (7)

Un seguro

Se alió con la madera, no le tocó intervenir en exceso, pero cuando lo hizo, actuó. Es un seguro de vida. Rezuma confianza.

CARLOS ALBARRÁN (5)

A contrapié

Sufrió con Anuar a pie cambiado. No supo incorporarse bien al ataque y en fase defensiva, tampoco cerró su banda. Mejoró en el último tramo.

RUBÉN ALVES (7)

Peleón

Es uno de los grandes artífices del buen momento blanquiverde. Ya recuerda, y puede que mejore, a su mejor versión del pasado curso.

FOMEYEM (8)

Se gustó

Cada cita se está convirtiendo en un recital del camerunés. Sacó balón, defendió, cubrió, imperial por arriba y confiado en las conducciones. Dejó incluso destellos de calidad.

CARLOS ISAAC (4)

El peor parado

No supo contener a Konrad, el más activo en el Ceuta. Se sumó bien al ataque, aunque cada arremetida del extremo caballa se traducía en jugada de peligro.

ISMA RUIZ (7)

Mejor con balón

El granadino ya se atreve a ser más partícipe del juego combinativo. Derroche, como siempre, aunque ahora incluyendo asociaciones. Generó, creó y contuvo.

DANI REQUENA (8)

Su partido

El Arcángel coreó su nombre en su mejor partido como blanquiverde. Firmó su primer gol y fue el timón del mediocampo. Sigue creciendo a pasos agigantados.

DALISSON (5)

Le costó

No fue la tarde del de Maceió. Bien cubierto por banda, tuvo varias para ver puerta, pero no concretó. Tampoco anduvo fino a balón parado.

JACOBO (6)

Liderazgo

Tampoco brilló en exceso, pero sigue siendo diferencial en momentos clave de los partidos. Distribuyó, fue un incordio entre líneas e incluso pudo haber dado el 3-0.

CARRACEDO (7)

Mejoró

Menos individualista que en otras ocasiones y más acertado. Firmó una asistencia exquisita en el tanto de Fuentes. Desbordó y se asoció, lo que se le demanda.

ADRIÁN FUENTES (8)

En estado de gracia

Un caudal de ocasiones. Siempre genera, siempre pesca. Si estuviera más acertado, su tasa goleadora sería disparatada. Anotó el 2-0 y ya lleva cinco dianas este curso.

DEL MORAL (6) El recurso.

SERGI GUARDIOLA (-) Sin tiempo.

DIEGO BRI (-) Una arrancada.

THEO ZIDANE (6) Dos desplazamientos.

KEVIN MEDINA (-) Sin tiempo.