El rival del Córdoba CF | Así juega el Ceuta, una roca defensiva

Saben por el Córdoba CF que la mejor manera de pasar página tras el reciente tropiezo copero ante el Cieza, eliminación incluida, pasa por volver a lo esencial: ganar, aunque ahora con un extra de necesidad añadida. Y es que los de Iván Ania buscarán desquitarse del varapalo del pasado miércoles en La Arboleja con una victoria balsámica este domingo ante el Ceuta en El Arcángel (16.15 horas), un nuevo rival al alza -como parece haberse hecho costumbre últimamente- que llegará a tierras cordobesas listo para medir la solidez de su buena racha en el circuito doméstico.

Estadísticas inquietantes

Porque si los blanquiverdes encadenan seis citas puntuando de forma consecutiva, o lo que es lo mismo, sin conocer la derrota, la situación para el conjunto ceutí es hasta más halagüeña: llevan la friolera de seis jornadas sin conceder un solo gol en Segunda División. Se entiende, por tanto, que los de José Juan Romero son el bloque más en forma en este tramo de competición, con 18 puntos en el casillero -dos más que los cordobeses-, séptimos clasificados y en igualdad con la zona noble, además de sumar un total de ocho semanas sin conocer la derrota en Liga.

Es más, añadiendo su paso compromiso de Copa ante La Unión, la estadística crece: otra portería a cero más al zurrón (0-2) y también una nueva victoria al bolsillo.

La tendencia ceutí también es similar con respecto a la de los blanquiverdes. De hecho, el Córdoba CF cuajó un arranque ligeramente menos catastrófico que el de los norteafricanos, que entre las tres primeras jornadas no lograron sumar ni un solo punto, por el punto, en singular, que sí logró el combinado califal merced de su empate sin goles en Valladolid. Eso sí, desde aquella tercera cita del calendario, el Ceuta no ha bajado el ritmo: victoria ante el Huesca, empate en Castellón, victoria en Zaragoza, empate en Cádiz, victoria frente al Eibar, empate en Albacete, y los recientes más tres con el Mirandés y la Cultural y Deportiva Leonesa, respectivamente.

A nivel estadístico, el próximo rival del club de El Arcángel también presenta registros peculiares en las áreas. Tan solo ha firmado once dianas, siendo el equipo menos anotador entre los diez primeros clasificados -junto al Cádiz-, y ha concedido 12, todos ellos repartidos entre las cinco primeras pruebas de la agenda… Y un apunte: a domicilio, le cuesta, habiendo logrado tan solo un triunfo de sus cinco, con seis de 18 puntos posibles lejos del Alfonso Murube.

El exblanquiverde Yann Bodiger, durante el pasado encuentro de Copa del Ceuta ante La Unión. / AD CEUTA

Sistema y protagonistas

En cuanto a dibujo táctico, José Juan Romero sigue apostando por una propuesta pragmática, la misma que le llevó al ascenso durante el pasado curso y que en este le está valiendo para haberse consolidado como una de las grandes revelaciones. El clásico 4-3-3 es la opción predilecta del técnico gerenense, con el punta Marcos Fernández, cedido por el Espanyol como principal nombre propio en la parcela goleadora, con tres anotaciones. Al catalán le siguen con otras dos Rubén Díez y José Matos.

Este domingo también será jornada de reencuentros. Por tierras blanquiverdes se dejarán ver dos futbolistas con un pasado estrechamente ligado al del Córdoba CF, si bien en diferentes etapas. El más reciente en ese sentido es Kuki Zalazar, uno de los protagonistas del regreso de los de Ania al fútbol profesional hace apenas año y medio y que, desde el mercado invernal del pasado campeonato, se ha erigido como uno de los estandartes del combinado caballa -es el tercer futbolista que más minutos suma en su plantilla-. Capital fue a la hora de conquistar también su ascenso, logrando firmar cuatro tantos y repartiendo siete asistencias.

El otro engranaje de esa ecuación es Yann Bodiger, que defendió los intereses cordobesistas durante la 2018-2019, la temporada del descenso a la ya extinta Segunda División B.