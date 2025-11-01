Córdoba CF - Ceuta: la novena de Iván y José Juan

Un buen balance... hasta que llegó al Córdoba CF. El equipo blanquiverde disputa este domingo (16.15 horas) en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel contra la AD Ceuta el encuentro de la 12ª jornada de Liga. Un encuentro que, en caso de triunfo, metería al conjunto blanquiverde en la zona noble de la clasificación y podría decir a partir de ese triunfo que se encuentra en la lucha por los play off de ascenso, algo que no puede pregonar desde hace una década, aproximadamente.

Ania recordó sus cruces en la previa

Será un partido intenso. Iván Ania recordó en la previa que la última visita de la AD Ceuta a El Arcángel finalizó con un 3-3. Fue en Primera Federación y el partido fue de varias alternativas, que es lo que se prevé que se repita el próximo domingo. En los banquillos se verán viejos conocidos. El técnico del Córdoba CF recordó las veces que se ha visto con José Juan Romero en los últimos años. Concretamente, en ocho ocasiones en los últimos ocho años. Sólo se ha visto Ania con un entrenador en más ocasiones, nueve: con Alberto González, actual técnico del Albacete, al que se impuso, precisamente, la pasada semana.

En las ocho ocasiones en las que se han enfrentado Iván Ania y José Juan Romero, el ovetense lo hizo con tres equipos: el Villanovense, el Algeciras y el Córdoba CF, mientras que el de Gerena lo hizo con dos: el Betis Deportivo y la AD Ceuta, en dos etapas diferentes.

El balance es claramente favorable para Iván Ania, que ganó en cuatro de los ocho partidos, empató en dos y cayó derrotado en otros dos. La mitad de esos cruces se produjeron en la primera campaña en la que se vieron las caras, la 2017-18. En Liga, Ania (Villanovense) ganó 1-0 a José Juan Romero (Betis Deportivo) en Liga y 2-1 en Copa Federación, en el Municipal Villanovense, mientras que en la ciudad deportiva bética cayó 1-0 en la Copa Federación, pero se impuso (1-2) en Liga. Cinco temporadas después, con Iván Ania ya en el Algeciras, el asturiano se impuso en Ceuta (1-3), pero cayó derrotado en el Nuevo Mirador (1-2) ante el Ceuta de Romero. Y ya en la última temporada del Córdoba CF en Primera Federación, Iván Ania sumó un punto en casa ante el Ceuta (3-3) y volvió a firmar tablas en Ceuta (1-1). Curiosamente, los dos empates de Iván Ania con José Juan Romero se han producido siendo inquilino del banquillo del Córdoba CF, con el que aún no ha conseguido ganar a José Juan Romero y, sin embargo, sí que logró imponerse al de Gerena en cuatro de sus cinco primeros enfrentamientos, cuatro con el Villanovense y uno con el Algeciras.

Por lo tanto, el del domingo será el noveno enfrentamiento entre el asturiano y el andaluz y una nueva ocasión para Iván Ania de sumar su primera victoria ante José Juan Romero siendo entrenador del Córdoba CF.