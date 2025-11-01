Córdoba CF-Ceuta: Marta Huerta de Aza, árbitra del partido

La árbitra mundialista Marta Huerta de Aza (Palencia, 1990), perteneciente al colegio tinerfeño, ha sido designado por el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF para dirigir el duodécimo encuentro de la temporada 2025-2026 para el Córdoba CF, que se celebrará el próximo domingo ante el Ceuta en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (16.15 horas), con motivo de la jornada 12 del calendario regular de Liga en Segunda División.

En el VAR le acompañará el vallisoletano Óliver de la Fuente Ramos, de 33 años.

Su expediente

La colegiado palentina, de 35 años, cuenta con un expediente destacable a sus espaldas, habiendo ejercido de forma ininterrumpida durante las últimas siete temporadas: dos bajo el extinto formato de Segunda División B, tres en Primera Federación y otro par, las más recientes, en lo que ahora se conoce como LaLiga Hypermotion. Además, cuenta con la etiqueta de haber sido la primer árbitra principal en dirigir encuentros de fútbol profesional masculino, junto a su recorrido en la máxima categoría femenina. En lo relativo al primero de esos escenarios, ha dirigido un total de 61 partidos, con un registro de 303 tarjetas amarillas señaladas -promedio de 4,97 por partido- y 21 rojas -0,34-. Asimismo, hasta la fecha suma un total de 27 triunfos locales en el expediente, como contraste de 18 empates y 16 victorias visitantes.

La del domingo tampoco será la primera ocasión en la que Huerta de Aza arbitre al Córdoba CF, con el que ya ha coincidido en otras cuatro ocasiones. El balance resultante deja una victoria blanquiverde y tres empates. Su puesta de largo con los de Iván Ania -a los que hasta entonces no había dirigido nunca una árbitra- se produjo en la 2023-2024, en Primera RFEF, en el empate ante el Málaga en La Rosaleda (1-1). No fue hasta el pasado campeonato cuando se produjeron el resto de antecedentes, con el triunfo ante el Eibar (2-1) y los empates ante el Sporting de Gijón (1-1) y Eldense (1-1). En ambos de esos dos últimos pleitos los blanquiverdes acabaron en inferioridad numérica.

Solo en dos encuentros ha coincidido el Ceuta, por otra parte, traducidos en una derrota y un empate para el cuadro norteafricano, ambos durante la 2022-2023 en la división de bronce.