El Córdoba CF, en busca de recuperar el pulso ante el Ceuta

Una docena de pruebas han pasado por el calendario del Córdoba CF y puede que los de Iván Ania aterricen precisamente este domingo en la más compleja de ellas, tanto por rival, necesidad como, sobre todo, por su contexto general: ante el pujante Ceuta en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (16.15 horas). Ahí pretenden los blanquiverdes reconducir su brújula moral tras el pasado descalabro copero en Cieza, el segundo consecutivo en apenas un par de años frente a un rival de inferior categoría y que, como desea tanto cuerpo técnico como plantilla, se espera que no trascienda negativamente en su andadura doméstica.

Porque ya con el foco de nuevo puesto plenamente en la competición en Segunda -por imposición, tras caer eliminados-, el objetivo principal de la temporada, que es rendir en Liga, ha adquirido un nuevo grado de importancia.

Choque de fuerzas

Seis jornadas de imbatibilidad en el fútbol de plata avalan precisamente esa tarea. El pasado triunfo en Albacete redondeó la reacción cordobesista, que después de un arranque errático ha conseguido reconducir el rumbo hasta la antesala de la ilusión: a seis puntos del liderato, tres del ascenso directo y tan solo otros dos con respecto a la zona noble de la tabla.

De hecho, en márgenes altamente similares concurre el Ceuta en tierras califas. Los de José Juan Romero, equipo más en forma de toda la categoría, asoman un par de puntos por encima de la escuadra blanquiverde, defendiendo la séptima posición y en igualdad con el sexto clasificado, frontera entre el play off y la permanencia.

Son ocho, en su caso, las jornadas que suman sin conocer la derrota, tras una puesta de largo en el fútbol profesional -que no tocaban desde hace 45 años- que se saldó con tres reveses en las primeras tres pruebas de la agenda. Además, en los seis últimos compromisos han logrado un dato que difícilmente encontrará paralelismos en cualquier registro: encadenan seis partidos sin haber concedido ni un solo gol. Siete, sumando lo que hicieron en Copa, tras imponerse a La Unión por 0-2.

O lo que es lo mismo: en términos de regularidad, el Ceuta llega a El Arcángel como el equipo más en forma -y revelación- en lo que va de campeonato.

Iván Ania, en un entrenamiento de esta semana en la Ciudad Deportiva. / Manuel Murillo

Vuelta al once tipo

Por lo que, dado el amplio panel de complicaciones que se presenta, y además el reciente tropiezo en suelo ciezano, donde apenas un par de los menos habituales pudieron sacar alguna conclusión que no fuera negativa, Iván Ania regresará a la fiabilidad de su once tipo en busca de mantener la buena dinámica en casa.

Bajo palos ha quedado claro que su meta titular ha pasado a ser Iker Álvarez, que volverá a recoger el testigo de Marín tras su fugaz actuación en el torneo del KO.

Y por delante, más de lo mismo: regresará la línea de cuatro clara de las últimas semanas, con Carlos Isaac y Carlos Albarrán en los costados, junto a la pareja indiscutible en el centro de la zaga, formada por el camerunés Franck Fomeyem y Rubén Alves.

En mediocampo el regreso de Isma Ruiz es otra obviedad, con Dani Requena situado como su mejor complemento y, por ende, también apuntando claramente a recuperar su sitio. Esperará su turno Salas, uno de los pocos reforzados esta semana, al igual que Theo Zidane y Alberto del Moral.

Lance de una sesión de trabajo del Córdoba CF previa al encuentro. / Manuel Murillo

Eso sí, aún más cristalina se ve la titularidad de Jacobo González en la mediapunta, como inicio de un ataque en el que habrá todavía menos movimientos: Dalisson de Almeida, que incluso saltó al rescate en el último tramo ante el Cieza, será el elegido en el perfil izquierdo. En la derecha seguirá Christian Carracedo, aprovechando que Diego Bri no sacó especial partido a su oportunidad copera, mientras que Adrián Fuentes no se moverá de su sitio como referencia en la punta de lanza.

Ni Obolskii, ni Sergi Guardiola están logrando inquietar el nuevo rol protagonista del madrileño, bigoleador en el Carlos Belmonte (1-3) hace una jornada y actual pichichi del equipo con cuatro dianas, por las cero que suman entre el ruso -señalado el otro día- y el propio ariete de Manacor.