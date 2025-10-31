Obolskii no aprovecha su gran oportunidad en el Córdoba CF

El encuentro de Copa del Rey ante el Cieza se presentaba como una excelente oportunidad de reivindicarse para muchos jugadores escasos de minutos. Uno de ellos era Obolskii, sin apenas oportunidades en la delantera, debido a que Ania ha optado casi siempre por alinear a Guardiola o Fuentes en su puesto.

Con apenas 14 minutos jugados en dos partidos, el duelo de Cieza era casi una final para el ruso, pues allí debía demostrar que merece jugar más. Sin embargo, no lo consiguió. El partido lo acabó demostrando que se encuentra lejos de su mejor forma. Obolskii no saltaba al campo como titular desde la última jornada de Liga de la temporada 24-25. El Córdoba CF empató a un tanto frente al Albacete en El Arcángel en aquel choque.

Durante el verano se produjeron varios cambios significativos en la delantera. Antonio Casas se marchó al Venezia de la Serie B italiana. Sin embargo, a continuación llegaron Sergi Guardiola y Adri Fuentes. Con tres jugadores para el mismo puesto, la pretemporada la pasó el ruso escuchando continuos rumores sobre su posible marcha.

Obolskii, en un partido de la pasada temporada ante el Cádiz. / CÓRDOBA

Los minutos en Gijón y ante Las Palmas

Sin embargo, el mercado acabó y siguió en Córdoba. La Liga la empezó jugando 14 minutos en los dos primeros choques, tres en Gijón y once en El Arcángel frente a Las Palmas. Sin embargo, desde entonces no ha vuelto a contar más. Nueve partidos seguidos de Liga acumula sin disponer de un minuto.

Con Fuentes marcando goles y Guardiola siendo su alternativo en el banquillo, el panorama no se presenta alentador para el ruso. Como otros muchos, al no brillar en un partido ante un Tercera RFEF, todo parece indicar que seguirá contando poco en los esquemas de Iván Ania.