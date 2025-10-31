Actualidad blanquiverde
Obolskii no aprovecha su gran oportunidad en el Córdoba CF
El delantero ruso no destacó en su primera titularidad en partido oficial desde la última jornada de la campaña anterior
El encuentro de Copa del Rey ante el Cieza se presentaba como una excelente oportunidad de reivindicarse para muchos jugadores escasos de minutos. Uno de ellos era Obolskii, sin apenas oportunidades en la delantera, debido a que Ania ha optado casi siempre por alinear a Guardiola o Fuentes en su puesto.
Con apenas 14 minutos jugados en dos partidos, el duelo de Cieza era casi una final para el ruso, pues allí debía demostrar que merece jugar más. Sin embargo, no lo consiguió. El partido lo acabó demostrando que se encuentra lejos de su mejor forma. Obolskii no saltaba al campo como titular desde la última jornada de Liga de la temporada 24-25. El Córdoba CF empató a un tanto frente al Albacete en El Arcángel en aquel choque.
Durante el verano se produjeron varios cambios significativos en la delantera. Antonio Casas se marchó al Venezia de la Serie B italiana. Sin embargo, a continuación llegaron Sergi Guardiola y Adri Fuentes. Con tres jugadores para el mismo puesto, la pretemporada la pasó el ruso escuchando continuos rumores sobre su posible marcha.
Los minutos en Gijón y ante Las Palmas
Sin embargo, el mercado acabó y siguió en Córdoba. La Liga la empezó jugando 14 minutos en los dos primeros choques, tres en Gijón y once en El Arcángel frente a Las Palmas. Sin embargo, desde entonces no ha vuelto a contar más. Nueve partidos seguidos de Liga acumula sin disponer de un minuto.
Con Fuentes marcando goles y Guardiola siendo su alternativo en el banquillo, el panorama no se presenta alentador para el ruso. Como otros muchos, al no brillar en un partido ante un Tercera RFEF, todo parece indicar que seguirá contando poco en los esquemas de Iván Ania.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una mochila sospechosa obliga a desalojar la estación de autobuses de Córdoba durante hora y media
- Avisos por lluvias en la provincia de Córdoba: estas son las alertas de la Aemet ante una jornada tormentosa
- ¿Hay puente en Córdoba el lunes 3 de noviembre por Todos Los Santos?
- Arranca la Copa del Rey más cordobesa
- Tres cordobeses, en la élite de la peluquería nacional
- Un hostelero se enfrenta a cárcel por apropiarse del dinero de sus cuatro socios en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba convoca 22 plazas de técnico de administración general en turno libre
- José Carlos Gómez será el nuevo gerente de Sadeco