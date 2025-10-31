Iván Ania, técnico del Córdoba CF: "Ante el Ceuta será una pelea por el balón"

Tras el fiasco habitual en los últimos años producido en esta ocasión en Cieza, el Córdoba CF reconecta con la Liga, en donde se enfrentará el domingo (15.15 horas) al equipo más en forma de Segunda, el Ceuta de José Juan Romero. Iván Ania comentó en la sala de prensa de El Arcángel que “toca una competición distinta, en la que llevamos una dinámica muy positiva y que queremos continuar con ella. Evidentemente, lo importante para nosotros es la Liga, pero sí que teníamos la intención de pasar eliminatorias en Copa. Estamos por ello decepcionados, pero ahora tenemos que centrarnos ya en Liga, pensar que ya no vamos a tener partidos entre semana”. El técnico blanquiverde reconoció que “desde el punto de vista físico es mejor, porque juegas de semana en semana, un partido solo. Y desde el punto de vista de esa dinámica que llevábamos tan positiva que se rompió, se rompió con la Copa, pero tenemos que continuarla en la Liga”.

Un fiasco sin consecuencias

Era importante averiguar si la decepción de Copa, vistos los antecedentes, podía tener consecuencias en el aspecto individual, en lo que a elecciones del técnico se refiere, para los jugadores. “No, no influye”, contestó de forma tajante Iván Ania, porque aunque “es una situación que no esperábamos, una situación inesperada, porque realmente caer contra un equipo de tercera federación no es lo habitual”, admitió, “me pareció ver que somos cuatro equipos de Segunda División que hemos caído: Valladolid, Las Palmas, Castellón y nosotros, y eso habla de la dificultad de afrontar estos partidos”. Por lo tanto, para Iván Ania, “de cara a futuro, no me afecta en el sentido de que ha habido, de los 11 titulares el otro día, hay nueve jugadores de primer equipo, dos jugadores de filial, y eso no quiere decir que porque hayamos perdido esté todo mal, ni que no se vaya a contar con ellos, ni mucho menos. Estas son situaciones que se dan a lo largo de una temporada y está claro que es un equipo el que puse en Cieza, que no es el habitual que pongo en Liga, pero no quiere decir que el que haya jugado en Cieza ya no vaya a jugar más en Liga”, avisó. De hecho, el técnico del Córdoba CF recalcó que “las oportunidades van a estar ahí, las van a tener todos los jugadores, e intentaremos cada partido decidir el 11 en función de lo que necesitemos para intentar ganar ese partido, y como digo siempre, estados de ánimo, estados de forma, todas esas situaciones que es lo que valoramos de cara a hacer una alineación”.

Iván Ania da instrucciones a sus jugadores en la banda de La Arboleja, durante el encuentro de Copa entre el Cieza y el Córdoba CF. / LOF

Ya metidos en el análisis del equipo y del rival liguero, a Iván Ania se le preguntó por la aparente mejora física del Córdoba CF en las últimas semanas. “Yo soy de los que piensa que el físico va muy relacionado con lo anímico, cuando el equipo va ganando las piernas van sueltas, van bien, estás capacitado para hacer esfuerzos extras que a lo mejor en otra situación no eres capaz de hacerlas, porque tu estado anímico te condiciona el físico”, opinó el asturiano. “Está claro que nosotros somos un equipo de gente joven, somos un equipo que juega a mucho ritmo, de ahí la confección de la plantilla, que vaya pensada en esas situaciones, estamos teniendo pocas lesiones, ojalá, déjame tocar madera, que así siga, y creo que eso viene dado por la juventud de la plantilla, porque el estado físico es bueno”. Asimismo, el entrenador del Córdoba CF profundizó en el análisis del estado físico de su equipo y de lo comentado en anteriores comparecencias. “Más que el estado físico, lo que hablé es que el nivel de los entrenamientos, que había subido mucho, no sé si eso tiene relación luego con el rendimiento en los partidos, pero el nivel de principio de temporada al nivel de los entrenamientos de ahora, en cuanto a intensidad, en cuanto a esfuerzos, a metros recorridos que nos marcan los GPS, habían incrementado mucho y eso va a la par de que los resultados están mejorando. No sé si tiene que ver o no tiene que ver, pero la coincidencia está ahí”.

Relevo de Álex Sala

Precisamente, en anteriores comparecencias también reconoció que no había encontrado el relevo a Álex Sala. Ahora, con el Córdoba CF en plena racha positiva y con Dani Requena haciéndose, aparentemente, con el puesto, Iván Ania opinó que el granadino “en Albacete estuvo muy bien, creo que realmente estuvo bien. Está claro que no tenemos un jugador exactamente igual porque en el fútbol es muy difícil encontrar, los únicos jugadores que se parecen muchísimo es cuando ves jugadores que salieron de la cantera del Barça y dices ‘este se parece muchísimo al otro, los extremos que juegan todos muy parecidos, los interiores’, si no es difícil encontrar un perfil muy parecido. Pero sí, sí, yo más que encontrar ese sustituto con lo que tengo, tengo que buscar alternativas distintas, porque como comenté también en esa misma rueda de prensa, dije que me pasó con la situación de Diarra, que fue un jugador que nos dio mucho porque tenía unos movimientos, unos desmarques muy específicos, que intenté que algún jugador los hiciera, pero como no lo conseguí tuve que buscar variables, alternativas”, recordó el asturiano, que concluyó que “en este caso, esto es lo que estoy en búsqueda, pero que en esa búsqueda estamos con jugadores que están haciendo bien las cosas y hay veces que cuando no lo puedes encontrar pues tienes que cambiar y hacer variantes, variables”.

Dani Requena, sonriente junto a Jan Salas en un entrenamiento de esta semana. / Manuel Murillo

Hablando del Ceuta de Romero, el técnico blanquiverde comentó que el conjunto caballa lleva “seis partidos en Liga” con la portería a cero. “Resultados justos, la mayoría de 1-0, 2-0 algún día, pero empezó la competición con tres derrotas y fue capaz de reponerse. Es cierto que esas tres derrotas son ante rivales importantes, porque el primer partido pierde en Valladolid, segundo pierde en casa con el Sporting, aunque creo que fueron dominadores y metieron al Sporting en su área, lo que pasa que el Sporting defendió muy bien el área y el tercer partido pierde en Santander”, recordó el asturiano. “Al final son tres equipos que a priori son equipos de objetivos superiores, con el objetivo de ascenso y a partir de ahí ganó un partido en casa al Huesca, me parece que fue 2-1 y enganchó ya esta dinámica tan positiva” de ocho jornadas sin perder, con seis partidos dejando su portería inmaculada. “Las porterías a cero tienen muchísimo valor, porque hacen que con un solo gol sea suficiente para ganar el partido y creo que no es porque hayan defendido ni se hayan metido atrás a defender, ni mucho menos, sino porque es un equipo que tiene mucho tiempo el balón, porque es un equipo que propone, es un equipo que quiere dominar el juego a través del balón, es un equipo muy combinativo, un equipo que trata muy bien el balón, que van laterales por dentro, intenta generar superioridades, creo que con cierta libertad a la hora de iniciar llevan muchos jugadores al inicio de juego y muchos jugadores con buen pie y, cuanto menos tiempo tienes que defender, menos posibilidades tiene el rival de hacerte gol”, opinó el preparador cordobesista. De hecho, Iván Ania señaló que cree que “esa es una de las claves de que haya podido ganar esos partidos”.

¿Será por tanto una pelea por el balón para no encajar la que se vea el domingo en El Arcángel? “No, será una pelea por el balón”, respondió Iván Ania. “Los dos equipos somos ofensivos, eso está clarísimo. Recuerdo el año de Primera Federación, un 3-3 aquí en El Arcángel y los dos, en todo momento intentando atacar, intentando hacer daño al rival. No somos equipos que nos sintamos a gusto sin tener el balón y no somos equipos que vayamos a especular. Los dos vamos a ir a por el partido. Pasaremos momentos en los que dominemos, pasaremos momentos en los que si no vamos ajustados a la presión, el rival nos someta, pero que los dos vamos a salir a ganar, eso estoy convencido”, vaticinó el asturiano. “Ellos no van a venir aquí ni mucho menos a encerrarse porque jueguen fuera de casa, porque esa no es la idea de José Juan –Romero, técnico caballa-. Yo lo conozco, ya me he enfrentado con él muchísimas veces, ya incluso cuando estaban el Betis B yo estaba en Villanovense, ahí fue la primera vez que nos enfrentamos. Fue la primera vez que nos enfrentamos cuatro partidos, dos de Liga, dos de Copa Federación, luego cuando él estaba en el Ceuta, en esa etapa segunda donde yo estaba en Algeciras, en el Córdoba CF… Al final nos enfrentamos muchas veces y los dos creo que valoramos el trabajo del otro, porque a los dos nos gusta un fútbol muy similar y creo que va a ser un partido muy bonito para el espectador”, aseguró el técnico blanquiverde, que reiteró que no cree que “se vaya a imponer el que mejor defienda, sino que necesitamos tanto el balón que se va a imponer el que más tenga el balón”.

Además, Iván Ania también habló del previsible salto clasificatorio en caso de victoria del Córdoba CF, el próximo domingo. “Nosotros no pensamos en otra cosa que sea ganar el partido, si eso como consecuencia trae que te metes en una posición alta de la clasificación, perfecto. Pero lo importante no es ahora, lo importante es en junio, que es cuando termina la Liga. Hay veces que equipos que van de menos a más, otros equipos que van de más a menos, lo importante es acabar bien la competición”, opinó el asturiano. “Soy de los que piensa que cuanto antes se consigan los 50 puntos que se necesitan para la salvación, muchísimo mejor. Ojalá que podamos ganar el domingo y demos ese saltito, ya lo quisimos dar en Albacete y lo conseguimos, ahora necesitamos ese pasito más y si ya era importante este partido por lo que nos podía permitir en la clasificación después de venir de derrota en Copa, muchísimo más. Entonces tenemos que dar un paso al frente, tenemos que dar un golpe en la mesa y ver que en un partido importante en el que tienes la opción de dar otro saltito más, el equipo es capaz de hacerlo”.