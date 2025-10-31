Bodiger y Kuki: la ida y vuelta del Córdoba CF a Segunda

El Ceuta llega al Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, el próximo domingo (16.15 horas) con dos hombres en sus filas que representan el inmediato pasado blanquiverde, la tragicomedia cordobesista que siempre muestra las dos caras: la del dolor y tristeza, por un lado y la de la alegría por el otro.

Yann Bodiger

Uno de los hombres firmados por José Juan Romero el pasado verano fue Yann Bodiger. El centrocampista francés llegó al Córdoba CFen el mercado invernal de la temporada 2018-19, con aquel terremoto continuo que vivia el club cordobesista que se traspasó hasta el césped. Pese a todo lo ocurrido deportivamente -e institucionalmente-, Bodiger mostró desde el primer momento buenas hechuras, futbolísticamente hablando. Una buena imagen que no pudo evitar un descenso que estaba cantado en el Córdoba CF, prácticamente, desde el verano. Bodiger, sin embargo, continuó en España ,concretamente, en el Cádiz, con el que logró un año después del fiasco cordobesista el ascenso a Primera División a las órdenes de Álvaro Cervera y acumulando más de 1.000 minutos de competición. Tras no tener protagonismo en Primera División con el equipo amarillo, salió cedido al Castellón en la segunda parte de la temporada 2020-21. A partir de ahí, recaló en el Cartagena, en el Granada -con el que volvió a ser protagonista en un nuevo ascenso a Primera-, Tenerife -en el que estuvo dos temporadas, con descenso incluido, el pasado año- y, ahora, en el Ceuta, en el que va tomando protagonismo paulatinamente.

Yann Bodiger, en un encuentro en El Arcángel frente al Albacete. / SÁNCHEZ MORENO

En el equipo caballa coincide con la otra cara, más alegre, del cercano pasado del Córdoba CF: Kuki Zalazar. El hispano-uruguayo recaló en el Ceuta tras no tener protagonismo en el primer tercio de Liga en Segunda, tras el ascenso del Córdoba CF en junio del 2023 al ganar aquella final al Barcelona Atlétic.

Kuki Zalazar

Kuki tuvo que salir en enero del 2024 y lo hizo a regañadientes y enfadado con el club de El Arcángel, ya que el futbolista deseaba jugar en el fútbol profesional. Ya que el Córdoba CFle enseñó la puerta de salida, el hispano-uruguayo se buscó otra vía para volver a Segunda: el Ceuta. Con el equipo caballa volvió a conseguir otro ascenso proclamándose campeón de su grupo en Primera Federación dos jornadas antes de la finalización de la Liga regular. Ahora, con el equipo ceutí, llegará a El Arcángel como él quiso: jugando en el fútbol profesional, siendo importante en su equipo -es el único, con Carlos Hernández, que ha sido titular en las 11 jornadas de Liga-y siendo el tercer futbolista con más minutos de competición de todos los que maneja José Juan Romero.

El domingo, en El Arcángel, Bodiger y Kuki muestran las dos caras del Córdoba CF.