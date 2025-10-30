Jan Salas: "No hice pretemporada y sabía que entrar me iba a costar"

El centrocampista Jan Salas fue uno de los componentes de la unidad B del Córdoba CF que cayó por 1-0 ante el Cieza en su eliminatoria de la Copa del Rey de fútbol. El jugador catalán volvió así a la titularidad tras cuatro partidos sin hacerlo. El anterior encuentro en el que saltó al campo desde el inicio fue en el Real Sociedad B-Córdoba CF (1-1) del pasado 28 de septiembre.

Jan Salas reconoció sentirse “jodido” tras la derrota encajada ante este conjunto de la Tercera RFEF porque “queríamos pasar la eliminatoria”. Salas asume que los jugadores del Cieza salieron al campo “muy intensos. Nosotros teníamos que igualar como mínimo la intensidad y creo que en algunos momentos del partido nos ha faltado eso”. El catalán considera que el bloque murciano “aprovechó una oportunidad que tuvo y nosotros, las que hemos tenido no las hemos metido, y eso nos ha pasado factura”.

Salas dispuso de varias ocasiones para marcar el gol blanquiverde que no llegó. El centrocampista reconoció que “creo que he tenido un par de ocasiones, pero por desgracia no he podido meterlas, pero bueno, nada, estoy para ayudar al equipo y a seguir”.

Jan Salas, en el partido de Copa del Rey jugado en Cieza. / LOF

A la espera de una oportunidad

El jugador cordobesista se vio bien en el campo y señaló que está para “ayudar al equipo, como te he dicho, así que queda esperar la oportunidad para cuando el míster decida que juegue”. El joven jugador catalán cree que el juego mostrado en Cieza le va a servir para seguir contando para el técnico, Iván Ania, pues apunta que espera que “ojalá sea así, pero lo que tenga que hacer será, el míster es el que decide y ya está. Yo estoy para ayudar al equipo y lo que necesiten los compañeros o el cuerpo técnico, yo estoy aquí para ayudarles”.

El Córdoba CF rompió en la Copa una racha de seis partidos sin perder. Salas recalca que en el vestuario se sienten “jodidos” porque “como te he dicho, queríamos pasar”, aunque ya pone en el foco en el partido de liga contra el Ceuta, porque “hay que seguir, no queda otra. Hay que hacer borrón y cuenta nueva, analizar el partido y centrarnos en el Ceuta. Estamos jodidos, como te digo, pero hay que pensar ya en el Ceuta”.

El Córdoba CF mejoró en la segunda parte de Cieza su imagen con respecto a la primera, en parte aprovechando el cansancio que ya acusaba el Cieza. Salas cree que su equipo en la primera parte “también ha tenido llegadas, aunque es verdad que con balón, a lo mejor nos estaba costando un poco más. En la segunda parte, ellos también estaban más atrás, hemos tenido más el balón, en cuanto a ocasiones, pues creo que hemos tenido prácticamente las mismas en la primera que en la segunda parte”.

La falta de gol

El equipo que entrena Iván Ania apretó en los minutos finales a la búsqueda del tanto que forzara la prórroga, pero se queja Sala de que “no hemos podido meter un gol, por lo que estamos jodidos, aunque ya a pensar en el próximo partido”.

Salas, que llegó al Córdoba CF el último día del mercado de verano, cedido por el Mallorca, ya acumula dos meses de estancia en la ciudad. Por el momento se ve en el seno de su equipo “muy cómodo con los compañeros, estoy muy bien en la ciudad y con la afición. Me encuentro esperando la oportunidad, como te digo. Por lo demás, muy contento”.

Salas se dispone a golpear el balón. / LOF

Una llegada de última hora

Sala ya asumía que al llegar en el último día del mercado y sin haber hecho la pretemporada con sus actuales compañeros le iba a costar entrar en los planes de Iván Ania. El mallorquín destaca que “como es normal, al no hacer la pretemporada con ellos, sabía que entrar me iba a costar. Entré al principio y no se dieron los resultados, ahora sí se dan y ahora toca esperar, como digo, a seguir para ayudar al equipo”.

Salas no tiene problema alguno en jugar como en Cieza, en un centro del campo con tres mediocentros o como en la liga, con un enganche o mediapunta, pues recalca que “donde me ponga el míster, yo lo voy a intentar hacer lo mejor posible. En cualquiera de las tres posiciones me encuentro bien y, bueno, lo que te digo, a intentar hacerlo lo mejor posible y ya está, a ayudar al equipo al máximo y a seguir”.