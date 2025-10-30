La Copa del Rey ya no mola en el Córdoba CF. La eliminación en la primera ronda de esta temporada en Cieza ha significado un capítulo más en una racha negativa que arrastra el club blanquiverde en las últimas temporadas. El conjunto murciano de la Tercera RFEF derrotó por 1-0 a un bloque cordobés plagado de suplentes que fue incapaz de marcar un tanto.

Iván Ania todavía no conoce lo que es ganar una eliminatoria de Copa con el Córdoba CF, pues en la campaña anterior también cayó a las primeras de cambio. Su equipo visitó entonces al Olot, un rival catalán de la Segunda RFEF frente al que empató a un gol y cayó en los penaltis (4-5). Como en el curso 23-24 no jugó el Córdoba CF la Copa, Ania tendrá que repetir un año más en el banquillo si quiere saber lo que es ganar un partido de Copa del Rey con su actual club.

También en las dos temporadas precedentes cayó en la primera eliminatoria la escuadra cordobesista. El Cacereño le derrotó por 3-0 en la edición 22-23. El último buen recuerdo en la Copa, aunque acabara en derrota, llegó en la 21-22. Los jugadores que por entonces entrenaba Germán Crespo se clasificaron para esta competición como premio a su excelente trayectoria en la Copa Federación, competición que acabó ganando. El Sevilla FC visitó El Arcángel en un partido trepidante, pues los blanquiverdes plantaron cara a su poderoso rival. Al final acabaron venciendo los hispalenses por 0-1 en la prórroga.

Edu Ramos lucha por el balón en la eliminatoria de octavos de final ante el Alcorcón de la campaña 16-17. / Kiko Huesca

Las últimas victorias coperas

Para encontrar las últimas victorias hay que irse a la edición 20-21. Con Pablo Alfaro al frente del equipo, el Córdoba CF eliminó primero al Albacete (1-0) y a todo un Primera como el Getafe (1-0), hasta caer en dieciseisavos de final frente a la Real Sociedad (0-2).

Los resultados de ahora en la Copa contrastan con los conseguidos en etapas anteriores, todavía en este siglo. El mejor resultado desde la campaña 2000-2001 tuvo lugar en la 01-02 cuando se plantó en los cuartos de final. El Córdoba CF superó al Murcia, al Jaén y al Mallorca de Primera, hasta quedar apeado por el Figueres.

Entre los años 2010 y 2013 llegó en tres ocasiones seguidas a los octavos. El Deportivo (10-11), el Espanyol (11-12) y el Barça (12-13) lo acabaron eliminando. Carlos González era entonces el presidente de un conjunto que estaba fraguando aquel proyecto deportivo que lo llevó a ascender en la 13-14 a la Primera División.

La última presencia en los octavos

La última presencia cordobesa en los octavos llegó en la campaña 16-17. Entonces dejó en la cuneta al Cádiz (1-2) y al Espanyol (3-4), hasta caer a doble vuelta con el Alcorcón. Desde luego no se la da bien en las últimas temporadas la Copa del Rey a una escuadra que ahora tendrá que centarse en la Liga, competición en la que acumula seis partidos sin conocer la derrota.