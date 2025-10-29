Las notas
Suspenso general para el Córdoba CF tras su eliminación de Copa ante el Cieza
Carlos Marín, Kevin Medina y Jan Salas, los únicos aprobados de otra noche gris de los blanquiverdes en el torneo del KO
CARLOS MARÍN (5)
Salvó una
Su parada al local Domingo evitó que el 1-0 llegase mucho antes. Bien en el juego aéreo y en las salidas. Poco pudo hacer en el tanto local.
DANI ALBUERA (3)
Debut
Se estrenó el montoreño con la primera plantilla, pero no pudo dejar su impronta. Un par de arrancadas y un centro. Sufrió en defensa.
ÁLEX MARTÍN (3)
No convenció
Amonestado a los tres minutos el canario, que ya fue a remolque. Dubitativo en muchos lances.
XAVI SINTES (5)
Autoritario
Ejerció de líder de la defensa y tapó lo que pudo. Rápido, atento y al corte, pero muy exigido.
MARCELO (4)
Exigido
Mejor en ataque que en defensa. Nervioso y algo desacertado en la marca. Cogió ritmo con el avance del encuentro.
PEDRO ORTIZ (5)
De menos a más
Acabó siendo un atacante más. Tiene un guante en la bota, pero lo aprovechó poco. Probó a balón parado y desde lejos.
DEL MORAL (3)
Perdido
No contuvo el centro del campo ni dio fluidez. Poco del toledano, que apenas participó en la creación del juego y a la hora de frenar las transiciones rivales.
JAN SALAS (5)
Insistente
Rondó el gol en múltiples ocasiones y fue de los más insistentes, aunque le faltó acierto. Una de las contadas notas positivas del pleito.
DIEGO BRI (4)
Poco
Mejoró tras el descanso, aunque se le pedía más al ilicitano. La tuvo ante Sánchez, pero erró en el mano a mano.
KEVIN MEDINA (4)
Lo buscaba
Fue de los más insistentes en la primera mitad. Alguna arrancada, un par de centros y un disparo que se marchó cerca de la madera.
OBOLSKII (2)
Perdido
Sin incidencia, espacio ni ocasiones. Apenas rondó el área local y tampoco pudo participar. Bien cubierto, pero poco activo.
SERGI GUARDIOLA (-) Sin tiempo.
DALISSON (4) Pudo dar el gol.
THEO ZIDANE (-) Sin tiempo.
ALBARRÁN (-) Sin tiempo.
ADRIÁN FUENTES (-) Sin tiempo.
