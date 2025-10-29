Iván Ania: "Nos faltó muchísima intensidad ofensiva"

Iván Ania, entrenador del Córdoba CF, compareció en sala de prensa con cara de circunstancias tras sufrir su segunda eliminación consectuvia en primera ronda de Copa del Rey. Hace un año, en Olot y, en esta ocasión, en Cieza. "Estos partidos de Copa, en los que posiblemente tengas el dominio del balón, tengas el control del juego, pero que en una acción a balón parado, como sucedió, te hacen el gol y luego es difícil el poder darle la vuelta al marcador y pasar la la eliminatoria", comenzó el oventese su comparecencia.

"Esto es fútbol"

El técnico blanquiverde opinó que su equipo tuvo "un buen inicio. Teníamos en mediocampo superioridad, éramos capaces de de llegar a bandas, por dentro nos costó mucho en general en el último tercio, porque ellos defendían muy estrechos, el campo era pequeño y nos costaba generar por dentro, pero en las llegadas por banda casi todas las acciones terminaron en nada", recordó. Iván Ania reconoció que "nos faltó muchísima intensidad ofensiva, muchísima mordiente en el último tercio".

Tras la segunda eliminación consecutiva en Copa en la primera eliminatoria, Iván Ania valoró que "esto es fútbol, las eliminatorias de Copa, más allá de la división de la que sea el equipo el equipo rival... Todos los jugadores de cualquier división tienen hambre, tienen ambición, para ellos era una oportunidad buenísima de de poder afrontar este partido en su casa, en su césped, en su campo con su gente, y nosotros intentamos por todos los medios el el pasar la eliminatoria, pero no fuimos capaces de hacer gol y, cuando no haces gol, estás expuesto a que esto pueda suceder", valoró.

El ovetense aseguró que él y su equipo llegaron a Cieza "con toda la intención del mundo de poder pasar la eliminatoria, hicimos una alineación yo creo que de garantías para hacer un buen partido y poder pasar la eliminatoria, pero no se dio, y no tiene mayor explicación: ellos metieron una, y nosotros las que tuvimos no las metimos".

"No es un tema de actitud"

Ania negó que su equipo tuviera falta de actitud. "Para mí eso no es un tema de actitud; nosotros salimos con la actitud de querer ganar el partido. Evidentemente, para ellos es un partido especialísimo, y nosotros queríamos pasar esta eliminatoria, eso lo tenemos clarísimo, queríamos afrontar el partido. Sabíamos que el campo nos podía condicionar, creo que con la lluvia que cayó no nos condicionó apenas, evidentemente no estaba un césped natural, pero creo que no fue, no es una excusa para nada, porque el campo no nos condicionó. Las dimensiones, bueno, quizás si fuera el campo más más ancho podríamos haber hecho que tuvieran que defender en más metros, pero no creo que fuera un problema de un problema de actitud, fue un problema de de que las que tuvimos no fuimos capaces a materializarlas, y ellos en un balón parado, porque al final es un saque de banda, sí que lo metieron". Además, Iván Ania negó posteriormente la falta de intensidad de su Córdoba CF. "Creo que no tuvimos falta de intensidad, fuimos a los duelos, en muchos de ellos fuimos ganadores, pero creo que nos faltó más más acierto y mordiente en el último tercio de campo, en portería rival, que que un tema de actitud".

Iván Ania negó que el rival se impusiera a su equipo. "Yo superior no vi al Cieza en ningún momento, la verdad. Bueno, por lo menos que dominara más el balón que el centro del campo. ¿Dominio del balón del Cieza? Discrepo totalmente, creo que yo vi otro partido distinto, creo que fuimos dominadores en todo momento, pero nos faltó mordiente, intención en el último tercio de llegar, de poner bien ese último pase, de generar más peligro con esas llegadas por fuera, porque por dentro ya os digo que era que era complicado, pero para mí ellos evidentemente han pasado la eliminatoria porque han estado más acertados en en portería rival, pero si alguien dominó el partido, fuimos nosotros", reivindicó finalmente el entrenador del Córdoba CF.