El Córdoba CF repite tropiezo y firma otra debacle copera en Cieza

La Copa del Rey volvió a cruzarse en el camino del Córdoba CF con el mismo desenlace amargo que en tiempos pasados, y no tanto... En La Arboleja, bajo una fina lluvia que acentuó la épica de la cita, los de Iván Ania no lograron imponerse a un Cieza valiente, que hizo valer su fe y su orden para escribir su particular noche de gloria. El conjunto blanquiverde, plagado de rotaciones y sin la frescura habitual, se atascó en un duelo que acabó convirtiéndose en un suplicio de principio a fin (10). Y cuando parecía que el empuje final podía rescatar la prórroga, el destino volvió a mostrarse cruel: un zurdazo de Rafa Ortiz selló la eliminación y prolongó la nueva maldición copera de los califales, que otro año más se quedan sin vivir la segunda ronda.

Sufren los blanquiverdes

Iván Ania ya había anticipado en la previa que introduciría rotaciones, y el once presentado en el estreno copero no se desmarcó de esa idea. Carlos Marín recuperó la titularidad bajo palos, escoltado por una defensa renovada con la inédita pareja formada por Xavi Sintes y Álex Martín en el eje, el debutante Dani Albuera en el lateral derecho y Marcelo Timorán apareciendo por el izquierdo. En la sala de máquinas saltaron Del Moral, Pedro Ortiz y Jan Salas, mientras que en ataque Kevin Medina y Diego Bri se repartieron las bandas, con Nikolai Obolskii como referencia ofensiva.

En el otro bando, la expectación era máxima. Ranko Despotovic no se reservó nada y apostó por su once de gala, que pronto empezó a pegar zarpazos. Apenas habían transcurrido tres minutos cuando Camacho forzó la primera amonestación del choque: el delantero ciezano cabeceó un envío tras un taconazo de Florián y Martín optó por derribarlo para frenar su avance. El arranque fue eléctrico, ayudado por la fina llovizna que había regado el césped sintético de La Arboleja instantes antes, y los locales pronto volvieron a acercarse con peligro…

De hecho, una internada de Adrián Aguirre por la izquierda, que sorprendió a Marcelo Timorán, acabó con un centro al corazón del área sin rematador, pero que volvió a encender al público murciano.

El Córdoba CF tardó en asentarse. No se sintió cómodo en los primeros quince minutos, falto de ritmo, ideas y precisión. Solo entonces logró trenzar su primera jugada de cierto peligro, elaborada desde la derecha hasta la frontal, donde Jan Salas, algo trastabillado, consiguió girarse y probar fortuna ante Sánchez, que blocó sin apuros. Poco después, el Cieza perdió a su hombre más determinante: el francés Taulemesse -con pasado en el AEK Larnaca o el Sabadell, entre otros- tuvo que retirarse lesionado y dejó su lugar a otro portento físico como Ángel García.

A esas alturas, el equipo de Ania empezaba a ganar temperatura. Kevin Medina agitaba el juego por su costado y Sintes andaba atento en la zaga, aunque el conjunto local seguía dando avisos. Domi protagonizó una buena acción individual y sacó un zurdazo raso que se marchó rozando el poste de Marín. Poco después, Salas volvió a disponer de una clara ocasión, pero definió demasiado blando en el mano a mano.

Fue de nuevo Domi, no obstante, quien más cerca del gol anduvo antes del entreacto. Lo hizo en una doble ocasión que ya había hecho alzarse algunas bufandas en la grada, pero que quedó en amago: primero, aprovechó la poca contundencia de la zaga califal para estrellar un zurdazo al palos; después, recogió el rechace y se encontró con una pierna providencial de Marín para evitar la primera campanada en Cieza. Alberto Del Moral, ya en el tramo final, devolvió el susto desde la frontal, pero su disparo se marchó lamiendo la madera justo antes del silbato al descanso.

Diego Bri conduce el esférico durante un lance del encuentro en Cieza. / lof

El segundo tiempo se reanudó con intensidad y con un Cieza que salió decidido a agitar el encuentro. En apenas cinco minutos, los de Despotovic acumularon hasta tres aproximaciones de peligro, forzando el repliegue cordobesista. Hubo que esperar al paso de ese arranque frenético para ver la réplica andaluza, que llegó a balón parado: Pedro Ortiz probó fortuna con un libre directo a media altura que a punto estuvo de sorprender a Álex Sánchez. Poco después, el susto volvió a cambiar de bando. Samu, muy activo en el cuadro local, cazó un balón suelto cerca de la frontal tras un error en la salida visitante, pero su disparo se desvió al impactar en Álex Martín. En la siguiente acción, una buena conexión entre Salas y Bri rozó el primer tanto, aunque el guardameta murciano volvió a negarlo.

Con el paso de los minutos, el Córdoba CF empezó a sentirse más suelto. Superada la hora de juego, Kevin Medina tuvo una de las más claras, en una de esas diagonales marca de la casa que finalizó con un disparo cruzado por poco. Xavi Sintes, acto seguido, cabeceó alto una jugada ensayada. El crecimiento blanquiverde era evidente, e Iván Ania buscó acelerarlo con la entrada de Dalisson para dar mayor profundidad por la izquierda. La apuesta tuvo efecto inmediato: el hispano-brasileño cazó un envío preciso de Pedro Ortiz al segundo palo y por centímetros no logró conectar con Jan Salas, que ya se preparaba para empujar el balón a la red antes de que Edu Luna lo interceptara in extremis.

El desgaste empezó a hacer mella en los departamentales, que veían cómo el dominio visitante se acentuaba con el paso del reloj. Los de El Arcángel, por su lado, olían el gol: tenían más espacio, claridad y, sobre todo, una sensación de control que no había tenido durante todo el pleito. Pero el fútbol, una vez más, giró inesperadamente... Un balón aéreo cayó en la frontal y Rafa Ortiz lo enganchó de volea para batir a Carlos Marín y adelantar al conjunto murciano.

Con el marcador en contra, los califas se volcaron en busca de la épica. Ania movió el banquillo dando entrada a Albarrán y Fuentes, y el ataque se convirtió en un constante bombardeo de centros al área. Sin embargo, el marcador no se movió. El equipo cordobés volvió a despedirse en la primera ronda de la Copa del Rey, esta vez ante un rival de Tercera Federación, para dar continuidad a una prematura maldición que ya se abrió año atrás en Olot y este curso sumó otro capítulo en suelo ciezano.

Pedro Ortiz, durante una acción de la eliminatoria. / LOF