En Directo
Fútbol | Copa del Rey
Arranca la Copa del Rey más cordobesa
El Córdoba empieza su partido en Cieza a las 20.00 horas, el Salerm Puente Genil se enfrenta al Cartagena a las 20.30 horas y el Ciudad de Lucena recibe al Villarreal a las 21.00
El fútbol de la provincia se viste de gala con una jornada histórica en la Copa del Rey, que este año cuenta con el mayor número de representantes cordobeses de su historia. Córdoba CF, Salerm Puente Genil, Ciudad de Lucena y Atlético Palma del Río afrontan su estreno en el torneo con ilusión y ambición.
Este miércoles será el turno para tres de ellos. El Córdoba CF visita al Cieza, conjunto de Tercera RFEF, con la intención de imponer su jerarquía y avanzar de ronda. El Ciudad de Lucena afronta un exigente reto ante todo un Primera División como el Villarreal, mientras que el Salerm Puente Genil debutará en la competición enfrentándose al Cartagena. Una cita especial para el fútbol cordobés, que buscará dejar su sello en esta competición.
Afición en Cieza
Unos 3.000 aficionados estarán en las gradas de La Arboleja para presenciar el Cieza-Córdoba.
Calientan los blanquiverdes
¡Ya salen los jugadores del Córdoba CF a calentar!
El Cartagena llega al Manuel Polinario
Los de Puente Genil ya reciben al Cartagena. Menos de una hora para que comience la cita.
Once del Cieza
Del mismo modo, también tenemos el once local.
Álex Sánchez, Rafa Ortiz, Edu Luna, Samu Martínez, Esteban López, Domingo, David Guerrero, Adrián Aguirre, Britos, Sergio Camacho y Florián Taulemesse. Entrenador: Ranko Despotovic.
Once inicial del Córdoba CF
¡Y ya tenemos once del Córdoba CF!
En portería estará Carlos Marín, acompañado por Albuera, Xavi Sintes, Álex Martín y Marcelo en defensa. Después, en mediocampo, comienzan Alberto del Moral, Pedro Ortiz y Jan Salas. En la banda izquierda aparecerá Kevin Medina, mientras que por el perfil derecho estará Diego Bri. Por último, para el gol: Obolskii.
Llegada del Salerm
Y también se encuentran sobre el verde del Manuel Polinario los jugadores del Salerm Puente Genil.
Llegada del Córdoba CF a La Arboleja
Así fue la llegada del Córdoba CF a las instalaciones del club ciezano, donde a partir de las 20.00 horas comienza la primera ronda de Copa del Rey para los blanquiverdes.
¡Comenzamos!
Arrancamos una jornada especial para los equipos de la provincia en la Copa del Rey. Cuatro clubes cordobeses -Córdoba CF, Salerm Puente Genil, Ciudad de Lucena y Atlético Palma del Río- afrontan una edición histórica del torneo, la que cuenta con más representantes del territorio. Esta tarde será el turno para tres de ellos: los de Iván Ania buscarán imponer su jerarquía ante el Cieza; los celestes asumirán el reto de medirse a todo un Primera División como el Villarreal; y los de Álvaro Cejudo vivirán su estreno copero frente al Cartagena.
- El Ayuntamiento de Córdoba convoca 22 plazas de técnico de administración general en turno libre
- ¿Hay puente en Córdoba el lunes 3 de noviembre por Todos Los Santos?
- Avisos por lluvias en la provincia de Córdoba: estas son las alertas de la Aemet ante una jornada tormentosa
- Una mochila sospechosa obliga a desalojar la estación de autobuses de Córdoba durante hora y media
- A juicio por construir 35 metros cuadrados en una parcelación en Córdoba
- Más de 4.000 euros diarios por mantener ingresado al profesor cordobés en Vietnam: 'Cada día se hace más difícil sostener la situación
- ¿Vuelve la lluvia a Córdoba? La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes precipitaciones en la Sierra y la Campiña
- Tres cordobeses, en la élite de la peluquería nacional