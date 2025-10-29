Arranca la Copa del Rey más cordobesa

El fútbol de la provincia se viste de gala con una jornada histórica en la Copa del Rey, que este año cuenta con el mayor número de representantes cordobeses de su historia. Córdoba CF, Salerm Puente Genil, Ciudad de Lucena y Atlético Palma del Río afrontan su estreno en el torneo con ilusión y ambición.

Este miércoles será el turno para tres de ellos. El Córdoba CF visita al Cieza, conjunto de Tercera RFEF, con la intención de imponer su jerarquía y avanzar de ronda. El Ciudad de Lucena afronta un exigente reto ante todo un Primera División como el Villarreal, mientras que el Salerm Puente Genil debutará en la competición enfrentándose al Cartagena. Una cita especial para el fútbol cordobés, que buscará dejar su sello en esta competición.

Afición en Cieza Unos 3.000 aficionados estarán en las gradas de La Arboleja para presenciar el Cieza-Córdoba.

Calientan los blanquiverdes ¡Ya salen los jugadores del Córdoba CF a calentar!

El Cartagena llega al Manuel Polinario Los de Puente Genil ya reciben al Cartagena. Menos de una hora para que comience la cita.

Once del Cieza Del mismo modo, también tenemos el once local. Álex Sánchez, Rafa Ortiz, Edu Luna, Samu Martínez, Esteban López, Domingo, David Guerrero, Adrián Aguirre, Britos, Sergio Camacho y Florián Taulemesse. Entrenador: Ranko Despotovic.

Once inicial del Córdoba CF ¡Y ya tenemos once del Córdoba CF! En portería estará Carlos Marín, acompañado por Albuera, Xavi Sintes, Álex Martín y Marcelo en defensa. Después, en mediocampo, comienzan Alberto del Moral, Pedro Ortiz y Jan Salas. En la banda izquierda aparecerá Kevin Medina, mientras que por el perfil derecho estará Diego Bri. Por último, para el gol: Obolskii.

Llegada del Salerm Y también se encuentran sobre el verde del Manuel Polinario los jugadores del Salerm Puente Genil.

Llegada del Córdoba CF a La Arboleja Así fue la llegada del Córdoba CF a las instalaciones del club ciezano, donde a partir de las 20.00 horas comienza la primera ronda de Copa del Rey para los blanquiverdes.