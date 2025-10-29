Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Copa del Rey

Arranca la Copa del Rey más cordobesa

El Córdoba empieza su partido en Cieza a las 20.00 horas, el Salerm Puente Genil se enfrenta al Cartagena a las 20.30 horas y el Ciudad de Lucena recibe al Villarreal a las 21.00

La plantilla del Ourense FC celebra el pase a la siguiente ronda tras imponerse al Oviedo.

/ CÓRDOBA

María Canales

María Canales

Córdoba

El fútbol de la provincia se viste de gala con una jornada histórica en la Copa del Rey, que este año cuenta con el mayor número de representantes cordobeses de su historia. Córdoba CF, Salerm Puente Genil, Ciudad de Lucena y Atlético Palma del Río afrontan su estreno en el torneo con ilusión y ambición.

Este miércoles será el turno para tres de ellos. El Córdoba CF visita al Cieza, conjunto de Tercera RFEF, con la intención de imponer su jerarquía y avanzar de ronda. El Ciudad de Lucena afronta un exigente reto ante todo un Primera División como el Villarreal, mientras que el Salerm Puente Genil debutará en la competición enfrentándose al Cartagena. Una cita especial para el fútbol cordobés, que buscará dejar su sello en esta competición.

