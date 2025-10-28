Iván Ania y el duelo de Copa en Cieza: "La eliminación del año pasado debe ser un aviso importante"

«Salir con los cinco sentidos», «seguir el modelo de juego» e «igualar la motivación local». Fueron algunas de las principales consignas que Iván Ania subrayó en la víspera del duelo copero que medirá a su Córdoba CF con el Cieza, este miércoles (20.00 horas) en el Estadio La Arboleja. El conjunto blanquiverde abrirá allí su andadura en la Copa del Rey 2025-2026, que arranca con una idea bien definida: transformar la eliminación del pasado curso en Olot en una lección para no repetir tropiezos. «Tenemos una referencia clara de la temporada pasada, debe ser un aviso importante de lo que no puede suceder. Tendremos que salir con los cinco sentidos puestos, por el rival, el campo, por la motivación de ellos… Quiero pasar de ronda», apuntó el técnico tras la sesión de trabajo de este martes.

Y es que con apenas tres días de separación respecto al reciente cruce ante el Albacete en el Carlos Belmonte (1-3), el último ensayo general antes de visitar al cuadro ciezano, como aseguró el preparador, tuvo un enfoque más didáctico que físico: «Tenemos información, hemos conseguido algún vídeo. Nos hemos centrado más en recuperar y en hacer cosas respecto a nosotros que del rival. Es importante que lleguemos con la mayor frescura posible. No estamos acostumbrados a esta situación», confesó.

Oportunidades en el once

Se antoja el torneo del KO, por otra parte, un escenario lícito para que el asturiano abra la puerta a posibles rotaciones: «Haremos cambios. Queremos avanzar en Copa, ganar el partido, pasar de ronda y pasar las máximas posibles para poder jugar contra un Primera. Será un partido difícil, por el rival, por el césped sintético, la motivación que tienen ellos... Que tendremos que igualarla. Para ellos es uno de los partidos más importantes de la temporada para nosotros también. Los jugadores que salgan al campo deberán verlo como una oportunidad de demostrar», avanzó.

«El año pasado, el quedar eliminados nos hizo daño. La sensación era de haberla liado... Lo normal es que si quedas eliminado, sea una decepción. Tenemos esa experiencia, nos tiene que servir. Quiero intentar llegar lo más lejos posible. Somos realistas, llegar a una final o semifinal será muy difícil, pero somos ambiciosos. La Copa es muy bonita, si vas ganando partidos, te puedes enfrentar pronto a un Primera. Debe ser nuestro objetivo, es un premio para todos», insistió.

Lance del entrenamiento del Córdoba CF de este martes en El Arcángel. / ccf

De hecho, Ania aseguró que el plan trazado para tumbar al Cieza, equipo de Tercera RFEF, no se desmarcará demasiado de los que semanalmente diseña para LaLiga Hypermotion: «Saldremos con un plan parecido al que salimos en Liga. No tenemos que pensar en la categoría del rival, ni mucho menos. Pensar en hacer lo que tenemos que hacer, el partido que planteemos y saber en que la dificultad está ahí. Ellos juegan en casa, con su gente, en un césped al que no estamos acostumbrados. No va a ser ni mucho menos fácil», indicó, añadiendo que los futbolistas del filial Marcelo Timorán, Dani Albuera y Miguelón viajarán con la plantilla.

Ánimos al alza

En clave propia, también repasó los ánimos de un vestuario que encadena seis semanas puntuando en el fútbol de plata… «Estamos en una dinámica positiva. Estamos creciendo en cuanto al juego. Veo al equipo con más confianza, mucho más suelto, en ciertos momentos, incluso disfrutando. Es mucho más fácil crecer en la victoria que en la derrota, de ahí que llevemos estos números. No nos podemos quedar aquí, tenemos que intentar seguir con la dinámica positiva. Hemos ganado solidez defensiva, en ataque generamos cada vez más», analizó.

Acabó repasando su situación individual, tres semanas después de haberse consagrado como el entrenador que más partidos consecutivos ha dirigido al Córdoba CF a lo largo de su historia: «Todos me han ayudado muchísimo desde que llegué a aquí. Nunca tuve la sensación de estar en la cuerda floja. Ha habido tranquilidad, se ha creído en el entrenador y jugadores, de ahí que podamos estar en la situación de ahora», finalizó.