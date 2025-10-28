Despotovic, un viejo conocido en el camino copero del Córdoba CF

El destino ha querido que el regreso del Córdoba CF a la Copa del Rey le traiga un reencuentro con su pasado. En su visita al Estadio La Arboleja (miércoles, 20.00 horas), el conjunto blanquiverde se medirá al Cieza, líder del Grupo 13 de Tercera RFEF, y al frente del banquillo murciano estará un rostro conocido por la afición cordobesista: Ranko Despotovic.

Viejos duelos en Segunda

El técnico serbio, hoy al mando del cuadro ciezano, fue durante años un delantero habitual en los terrenos de juego del fútbol español, y en más de una ocasión se cruzó con el bloque de El Arcángel en la categoría de plata. De hecho, se enfrentó al Córdoba CF en cinco ocasiones como futbolista, repartidas entre sus etapas en el Real Murcia, el Salamanca y el Girona. El balance de esos enfrentamientos fue equilibrado -dos victorias, un empate y dos derrotas-, aunque nunca logró marcarle un gol al cuadro blanquiverde.

El primer cruce se produjo en la campaña 2008-2009, entonces defendiendo los colores del conjunto murciano. Los pimentoneros vencieron por 1-0 en el Enrique Roca, mientras que en la vuelta, en tierras andaluzas, los de Juan Luna Eslava devolvieron el golpe (2-1) con un tanto agónico de Pepe Díaz que cerró la temporada con triunfo y una holgada permanencia.

Un año más tarde, Despotovic recaló cedido en el Salamanca, donde volvió a verse las caras con los cordobesistas. En la ida, los de Lucas Alcaraz se impusieron por 2-0 gracias a los goles de Arteaga y Jesús Rueda, aunque el delantero serbio sí celebró la revancha en la segunda vuelta, con un 1-0 favorable al conjunto dirigido entonces por Jorge D’Alessandro.

Despotovic pugna con Lauren en el Salamanca-Córdoba CF de la 2009-2010. / CÓRDOBA

La última vez que se midió al Córdoba CF fue en la campaña 2010-2011, ya en las filas del Girona, con el que firmó su mejor registro goleador: 18 tantos en Liga. En El Arcángel, el choque acabó 1-1, con goles de Arteaga y Kike Ratón. En la segunda vuelta, sancionado, no llegó a disputar el encuentro en Montilivi, poniendo fin a su cuenta de pleitos con el primer equipo califal.

Un gol, ya en el epílogo

Tras aquella etapa, Despotovic emprendió un viaje internacional que lo llevó al Urawa Red Diamonds japonés y al Sidney FC australiano, antes de regresar a España con el Alavés y el Cádiz, con el que logró el ascenso a Segunda. Cerró su carrera en el Marbella, donde anecdóticamente sí consiguió anotar, por fin, ante un blanquiverde: el Córdoba CF B. Fue en un triunfo malagueño por 3-1, en el que también marcó el excapitán cordobesista Kike Márquez.

Ahora, casi una década después de colgar las botas, Despotovic vive un nuevo momento dulce, esta vez desde los banquillos. El Cieza que dirige es líder de su grupo en Tercera RFEF y atraviesa una racha notable, como demostró en su reciente victoria ante el UCAM Murcia B (0-3). «Están casi agotadas las entradas. Para nosotros es un honor y un placer jugar un partido así. Es un rival de tres categorías superiores, que viene a nuestra casa después de 25 años. Lo vamos a recibir con muchísima ilusión», señaló con vistas al encuentro del próximo miércoles.