Otra grave lesión en el filial del Córdoba CF: Jonathan Korbla se rompe el ligamento cruzado

El filial del Córdoba CF vuelve a quedar marcado por la mala fortuna. El club ha confirmado que Jonathan Korbla, central ghanés de 21 años, sufre una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, una lesión que se produjo de forma fortuita en los compases finales del encuentro que el segundo equipo blanquiverde disputó la pasada semana en Dos Hermanas.

A través de un comunicado, la entidad expresó su pesar por la dolencia del futbolista y su respaldo total durante el proceso médico: «El club lamenta profundamente esta situación y reafirma su total compromiso con el proceso de recuperación del futbolista, poniendo a su disposición todos los recursos médicos y profesionales necesarios para que pueda regresar en las mejores condiciones», señaló en redes sociales.

Llegado procedente del CD Marino este verano, Korbla se había consolidado como pieza habitual en las alineaciones de Gaspar Gálvez, sumando seis apariciones ligueras -cinco de ellas como titular- antes de la lesión. Será intervenido quirúrgicamente en los próximos días, tras lo cual iniciará su proceso de rehabilitación bajo la supervisión del cuerpo médico del club.

Tres lesiones graves en defensa

La dolencia de Korbla amplía una preocupante estadística en el cuadro dependiente blanquiverde, que ya acumula tres lesiones graves de ligamento cruzado en lo que va de temporada, todas ellas en su línea defensiva.

El primero en caer fue Cristian Osca, durante los primeros compases de la pretemporada. El joven zaguero, que llegó a trabajar con el primer equipo de Iván Ania en el arranque de la preparación estival, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda justo cuando apuntaba a ser uno de los canteranos con más proyección del curso.

Semanas después, ya en septiembre, Álex Ramírez padeció la misma lesión, repitiéndose el infortunio en otro miembro de la retaguardia. Ambos jugadores ya fueron operados y se encuentran inmersos en sus distintos procesos de recuperación, a los que en breve se sumará también Jonathan Korbla, completando una lista que desde la pasada campaña inauguraron tanto Álex López como Álvaro Gómez, ambos también recuperándose de sus respectivas lesiones en el cruzado, en la plantilla del Córdoba CF B.