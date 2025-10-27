El Córdoba CF se anima en Segunda: a seis puntos del líder y tres del ascenso directo

El Córdoba CF continúa escalando posiciones en la tabla de Segunda División esta temporada. Con su reciente victoria de prestigio en el Carlos Belmonte ante el Albacete (1-3), el conjunto blanquiverde encadena seis jornadas consecutivas sin perder y consolida su candidatura a pelear por las posiciones nobles, ahora instalado en la décima plaza de la categoría. Y tras la undécima jornada, los de Iván Ania se sitúan a seis puntos del líder, el Racing de Santander (22), a tres del ascenso directo -marcado por la UD Las Palmas (19), segundo- y a solo dos de la zona de play off, cerrada por el Sporting de Gijón (18), sexto clasificado.

Ventaja respecto al descenso

Por tanto, el triunfo permitió a los de El Arcángel ampliar su margen sobre la zona baja. Los cordobesistas cuentan ya con cinco puntos de ventaja respecto al descenso, donde la situación se aprieta. El Zaragoza, que cayó pese a estar en superioridad numérica ante el Sporting de Gijón (1-0), continúa cerrando la clasificación, mientras que el Mirandés, muy distinto al del pasado curso tras su profunda renovación estival, se mantiene penúltimo con nueve puntos después de perder en casa frente al Racing (1-3). Granada y Real Sociedad B completan los cuatro últimos puestos, todos ellos inmersos en una dinámica delicada.

En la media tabla, el Málaga tomó oxígeno en La Rosaleda con una goleada al Andorra (4-1), que le permitió alcanzar los 14 puntos y situarse en la zona media. El Deportivo de la Coruña, una de las revelaciones del inicio liguero, empató ante el Real Valladolid (1-1) y acumula ya cinco jornadas sin ganar, aunque se mantiene cerca de los puestos de privilegio. También cumplió el Almería, ahora tercer clasificado tras imponerse al Castellón (1-0).

Próximo objetivo: el Ceuta

La siguiente parada competitiva de los blanquiverdes será el próximo miércoles en el Estadio La Arboleja frente al Cieza, en Copa del Rey, aunque en el horizonte también asoma la próxima prueba del circuito doméstico: ante el pujante Ceuta. Y es que se ha vuelto costumbre eso de que los de Iván Ania se midan a cuadros al alza... Los ceutíes, dirigidos por José Juan Romero y con un exblanquiverde como Kuki Zalazar entre sus estandartes, son uno de los bloques más en forma de la categoría en esta fase del curso. Sus estadísticas lo dicen todo: suman seis jornadas consecutivas habiendo dejado la portería a cero, tras un arranque de campeonato en el que cedieron la derrota en las tres primeras jornadas.

La reacción ha sido total, eso sí, habiéndose instalado en la zona media-alta con 18 puntos, dos más que los califas. También cumplieron esta jornada, superando por la mínima a la Cultural y Deportiva Leonesa en el Reino de León (0-1).