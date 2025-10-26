El Córdoba CF de Iván Ania ya tiene esqueleto: primer once repetido en 11 jornadas

El Córdoba CF empieza a parecerse a sí mismo, o se va acercando a ello. Tras semanas de tanteos, ajustes y rotaciones, Iván Ania ha dado con una fórmula que funciona. En el Carlos Belmonte, el técnico asturiano repitió once por primera vez en lo que va de temporada, confirmando que su equipo ya tiene un esqueleto firme sobre el que construir. Lo hizo, además, en un escenario propicio para reforzar su línea ascendente: con un 1-3 autoritario ante el Albacete que extendió a seis las jornadas consecutivas puntuando y que, sobre todo, dejó la sensación de que los blanquiverdes han encontrado una identidad reconocible. Ahora tocará afinar el juego...

Eso sí, la travesía hasta este punto no ha sido sencilla. Y es que el club de El Arcángel está aún en ese proceso de hallar las mejores sensaciones, pero los resultados hablan por sí solos, con 16 puntos en 11 jornadas y, por primera vez en la 2025-2026, mirando de frente a los puestos nobles de la tabla clasificatoria en Segunda División.

El muro defensivo

La tendencia se ha construido desde abajo, donde la portería hace semanas que tiene nuevo dueño. Iker Álvarez se ha asentado definitivamente como titular y volvió a exhibir sobriedad ante los manchegos. Su regreso tras la convocatoria con la selección de Andorra no dejó dudas en Ania, que lo reinstaló bajo palos pese a la buena actuación de Carlos Marín en su ausencia. Seguridad y reflejos al servicio de un bloque que ha mejorado notablemente en fase defensiva.

El bloque de atrás también parece definido. Carlos Isaac, de menos a más, ha dejado atrás las dudas del arranque para reencontrarse con su versión más fiable. En Albacete firmó una actuación de autoridad, neutralizando a un rival incómodo como José Carlos Lazo. En el eje, la pareja Rubén Alves-Fomeyem se ha consolidado como la más solvente del curso, aunque el camerunés acabó con molestias y está pendiente de evolución. Por su parte, Carlos Albarrán ha respondido con solvencia a la urgencia en el lateral izquierdo ante la baja de Vilarrasa, repitiendo su papel de comodín que ya desempeñó con nota la pasada campaña.

Fue precisamente la parcela defensiva una de las más destacadas en el pleito frente al combinado manchego, al que el propio Ania destacó al término de la cita, si bien lamentando que no se saldara con «otra portería a cero».

Carlos Isaac saluda a una aficionada del Albacete, su exequipo, tras el choque en el Belmonte. / lof

El equilibrio en la medular

En el centro del campo la sociedad Isma Ruiz-Dani Requena ha alcanzado una madurez que se nota en el ritmo del equipo. El de Gójar sigue siendo el metrónomo del Córdoba CF, el que equilibra, despliega y sostiene. Requena, por su parte, aporta dinamismo, criterio y poco a poco más llegada, formando un tándem cada vez más complementario y, de momento, un paso por delante al que podrían aportar las entradas de Theo Zidane, Alberto del Moral o un casi inédito Jan Salas a la ecuación... Más adelantado, Jacobo González ha hecho suyo el puesto de mediapunta, donde se ha colocado como uno de los nombres propios del plantel en este arranque de campeonato.

Jacobo, durante un lance del Albacete-Córdoba CF. / LOF

Dalisson, la sorpresa más productiva

El hispano-brasileño ha irrumpido con fuerza. Porque Dalisson de Almeida, que llegó con la etiqueta de interior o mediapunta, ha encontrado su hábitat ideal en la banda izquierda, donde su velocidad y su golpeo a balón parado se han convertido en armas diferenciales. Sus centros tensos desde el córner han sido origen de buena parte de los últimos goles blanquiverdes, aportando una amenaza constante que complementa con desborde, buena lectura de juego y capacidad para asociarse entre líneas.

En el otro costado, la historia es distinta. Christian Carracedo sigue sin alcanzar el nivel que lo encumbró el pasado curso, aunque su incidencia estadística sigue siendo valiosa: dos asistencias, un gol y la jugada que provocó el penalti ante el Almería. En Albacete rozó el tanto antes del descanso, pero su falta de confianza se dejó notar. Aun así, Ania mantiene su apuesta por él, con opciones como Kevin Medina o Diego Bri -éste en menor medida- a la espera.

Dalisson conduce el esférico durante el encuentro en Albacete. / ccf

Fuentes, el nuevo referente

Y arriba, el nombre propio: Adrián Fuentes. Tras un inicio a la sombra de Sergi Guardiola, el madrileño ha explotado con fuerza. Lleva cuatro goles en once jornadas y cuatro titularidades seguidas. Su doblete en el Carlos Belmonte lo consagra como la referencia ofensiva del equipo. «Los delanteros viven de los goles, ha hecho dos, pudo hacer dos más. Está en un buen momento de forma», valoraba Ania tras el choque, elogiando el rendimiento de su nuevo elegido en la punta de lanza.