En Directo
Fútbol | 11ª jornada de Liga en Segunda División
Sigue en directo el Albacete-Córdoba CF
Los de Iván Ania pretenden alargar su buen momento a costa de un cuadro manchego inapelable en las últimas jornadas
El Córdoba CF pondrá a prueba su buena racha este sábado ante el Albacete en el Carlos Belmonte (16.15 horas), con motivo de la undécima jornada de Liga. De cinco semanas consecutivas puntuando vienen los de Iván Ania, que parecen haber encontrado lo más parecido al equilibrio entre fútbol y resultados, y prentenden tumbar a un rival directo de la media tabla para coger impulso en la clasificación. También llegan en buena dinámica los de Alberto González, que han logrado dejar su portería a cero en cinco de sus últimos seis compromisos y hace apenas una semana conquistaron Castalia frente al Castellón.
Se marchan los protagonistas
Jugadores a vestuarios. Diez minutos para que comience la cita.
Carlos Muñiz, árbitro del partido
El colegiado maño será el encargado de dirigir la cita. No será la primera ocasión en la que Carlos Muñiz arbitre al Córdoba CF, con el que ya ha coincidido en otras cinco ocasiones. El balance resultante deja dos victorias, dos empates y una derrota de los blanquiverdes bajo su dirección.
Once inicial del Albacete
Por su parte, el Albacete de Alberto González sale con:
Lizoain, Fran Gómez, Javi Moreno, Jon García, Neva, Javi Villar, Meléndez, Lazo, Puertas, Medina y Escriche.
Previa del partido
Buen ambiente entre aficiones en la previa del partido. Hermanamiento entre las peñas Curva Rommel y Las leyendas del Córdoba C.F.
Once inicial del Córdoba CF
¡Y por aquí tenemos la alineación del Córdoba CF! Iván Ania se decide por:
Iker Álvarez en portería, junto a Carlos Isaac, Fomeyem, Rubén Alves y Carlos Albarrán en defensa. En el mediocampo continúa Isma Ruiz, en esta ocasión escudado por Requena y Dalisson. Después, en el tridente, se encuentran Christian Carracedo y Jacobo González se reparten las bandas, con Adrián Fuentes en punta.
¡Comenzamos!
¡Estamos de vuelta! Bienvenidos y bienvenidas a una nueva narración minuto a minuto en Diario Córdoba, en esta ocasión para contarles todo sobre el choque entre el Albacete y el Córdoba CF que arranca a partir de las 16.15 horas en el Carlos Belmonte. Llegan a él al alza los de Iván Ania, avalados por cinco semanas consecutivas puntuando y con la sensación de que el equilibrio entre fútbol y resultados cada vez está más cerca. Enfrente estarán los manchegos, otro rival enrachado y que ha sellado cinco porterías a cero entre sus últimas seis comparecencias. Ambos comparten los mismos puntos (13) y tan solo un puesto los separa en la tabla, por lo que el premio está claro: el que logre la victoria dará un importante salto en Segunda División. ¡Comenzamos!
