Fútbol | 11ª jornada de Liga en Segunda División

Sigue en directo el Albacete-Córdoba CF

Los de Iván Ania pretenden alargar su buen momento a costa de un cuadro manchego inapelable en las últimas jornadas

Ciudad Deportiva. Entrenamiento del Córdoba CF

Ciudad Deportiva. Entrenamiento del Córdoba CF / Manuel Murillo Martínez / COR

María Canales

Córdoba

El Córdoba CF pondrá a prueba su buena racha este sábado ante el Albacete en el Carlos Belmonte (16.15 horas), con motivo de la undécima jornada de Liga. De cinco semanas consecutivas puntuando vienen los de Iván Ania, que parecen haber encontrado lo más parecido al equilibrio entre fútbol y resultados, y prentenden tumbar a un rival directo de la media tabla para coger impulso en la clasificación. También llegan en buena dinámica los de Alberto González, que han logrado dejar su portería a cero en cinco de sus últimos seis compromisos y hace apenas una semana conquistaron Castalia frente al Castellón.

