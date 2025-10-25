Sala de prensa
Rubén Alves y su demanda en el Córdoba CF: "Podemos dar más y jugar mucho mejor"
El central blanquiverde, autor del primer tanto ante el Albacete, destacó el valor del "balón parado" en los últimos compromisos, aunque tiró de autocrítica en torno al juego
Para hablar del buen momento del Córdoba CF resulta imprescindible hacerlo de un puñado de nombres propios, entre los que tras la victoria ante el Albacete en el Carlos Belmonte (1-3) podría resaltar uno en clave defensiva: Rubén Alves. Y es que el central hispano-brasileño, encargado de abrir la lata, sumó en territorio manchego otra cita más siendo uno de los estandartes de la reacción del bloque blanquiverde, ahora con aportación anotadora incluida y, entre líneas, un claro mensaje que mezcla autocrítica con ambición: “Contento por el gol, pero lo importante son los tres puntos, la victoria, otra más fuera de casa. Son ya 16 puntos, están bien, pero creo que tenemos que ser ambiciosos, podemos dar un poquito más cada uno y jugar mucho mejor los partidos. Estamos por el buen camino, agresivos en las dos áreas, como lo estamos haciendo”, afirmó una vez finalizado el pleito.
“Es una pena el último gol encajado, como defensa me hubiese gustado que la portería se hubiera quedado cerrada”, continuó explicando el de Belford Roxo.
El balón parado, vital
Eso sí, puso el acento en el balón parado, recurso hasta destacado por su propio técnico, Iván Ania, y que últimamente se ha convertido en la mejor fórmula para asegurarse puntos para el club de El Arcángel. “Es el tercer gol que metemos parecido, ese balón al primer palo. Como el balón sea bueno y preciso, solo es tocarlo un poco. Así está siendo en las últimas jornadas. Debemos seguir confiando en el balón parado, en el fútbol da muchos puntos y muchos goles”, reconoció.
“Para el balón parado lo que hay que tener buenos lanzadores, después los rematadores que confíen en que pueden hacer gol. Nos está dando bastantes puntos en las últimas jornadas”, insistió.
