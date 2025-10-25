Iván Ania, ambicioso tras ganar en Albacete: "Ahora somos un equipo mejor"

Decía Iván Ania en vísperas de la visita de su Córdoba CF al Albacete en el Carlos Belmonte (1-3) que la eficacia goleadora no le «preocupaba» especialmente y que, dada la tendencia, «los goles llegarían». Apenas una fecha después, sus pupilos le dieron la razón de la forma más clara -y contundente- posible: dándose un festín ofensivo en tierras manchegas para enlazar su sexta semana puntuando de forma consecutiva y, de paso, mirar directamente a la zona noble: «El equipo ha ido creciendo, todavía tenemos un margen de mejora alto. Somos un equipo mejor que al inicio de Liga. Es un partido que se nos pone de cara muy rápido. Estamos contentos por el resultado, pero si somos ambiciosos, no podemos estarlo por el juego», señaló el técnico blanquiverde tras el encuentro.

Y es que de apenas siete minutos requirió Rubén Alves para abrir la lata a balón parado, una de las mejores armas del plantel en las últimas fechas. Eso sí, a juicio del asturiano, la premura del tanto fue contraproducente… «No nos vino bien ponernos tan rápido por delante, como en otros partidos. Tenemos un modelo de juego muy claro y, cuando nos ponemos por delante, lo dejamos de hacer. Ha pasado varias veces ya. Tenemos que insistir, tener el balón. Debemos tener mucha más tranquilidad», demandó.

La mejoría defensiva también fue una de las claves extraídas por el preparador en torno a la victoria. «Dejar la portería a cero es muy importante, aunque no se pudo. Defensivamente hoy estuvimos muy bien», indicó.

Adrián Fuentes y Fomeyem

Terminó Iván Ania repasando el trabajo de dos nombres propios, cada analizado desde un prisma bien distinto… Sobre Adrián Fuentes, bigoleador y actual pichichi de la plantilla, con cuatro dianas, se deshizo en elogios: «Los delanteros viven de los goles, ha hecho dos, pudo hacer dos más. Está en un buen momento de forma», resolvió.

Más escueto fue a la hora de avanzar el estado de Franck Fomeyem, sustituido durante la segunda mitad por lesión y que, por vez primera este curso, no finalizó un encuentro, con la consecuente pérdida del pleno de minutos en Liga que había firmado entre las diez primeras jornadas. «Tiene unas molestias en el isquiotibial, como el día del Almería», admitió.