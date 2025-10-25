Fuentes, Carlos Isaac y Alves, la tripleta protagonista de la goleada del Córdoba CF en Albacete

IKER ÁLVAREZ (6)

Atento

Exigió el Albacete en defensa, pero no demasiado al andorrano. Seguro todo el partido. Poco pudo hacer ante el zapatazo de Morcillo.

CARLOS ALBARRÁN (6)

Creciendo

No deslumbró, pero tampoco desentonó. Sigue cogiendo ritmo el catalán, que volvió a repetir en el perfil izquierdo.

RUBÉN ALVES (7)

Mariscal

Abrió el marcador y volvió a dar una clase magistral de juego aéreo y defensivo. Imperial por arriba, al corte y en los duelos.

FOMEYEM (6)

Lesión

Estaba siendo uno de los mejores del encuentro hasta que lo abandonó tocado. Es clave en el sistema defensivo de Iván Ania.

CARLOS ISAAC (7)

Protagonista

Partido completísimo del extremeño ante su exequipo. Pudo regalar el hat-trick a Fuentes y anduvo muy seguro en la retaguardia.

ISMA RUIZ (7)

Despliegue

Como siempre, es el pulmón del mediocampo. Físico, colocación y mucha entrega del granadino, que acabó desfondado.

DANI REQUENA (6)

Romperá

Cada partido deja más detalles. Cada partido, coge más confianza. Asentado en el once y con margen para ser diferencial.

DALISSON (5)

Poco

Sirvió el saque de esquina que acabó en el gol de Alves, aunque no aportó demasiado en ataque. Bien cubierto, aunque lo intentó.

JACOBO (6)

Entre líneas

El madrileño siempre lleva peligro en el enganche y ante el Albacete volvió a dejar un reguero de envíos y disparos. Regularidad.

CARRACEDO (5)

De todo

Se marchó con una asistencia en el bolsillo, aunque no desbordó ni dio continuidad al juego. No está en su mejor momento y lo sabe. Falta confianza.

ADRIÁN FUENTES (7)

El mejor

Doblete para colocarse como pichichi de la plantilla, con cuatro dianas. Pudo haber hecho tres, o más. Perdonó ocasiones claras.

DEL MORAL (5) Contención.

ÁLEX MARTÍN (5) Correcto.

THEO ZIDANE (-) Sin incidencia.

GUARDIOLA (5) Tuvo su gol.

MEDINA (5) Desborde.