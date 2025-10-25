Un exjugador del Córdoba CF firma en la Kings League de Ibai Llanos y Gerard Piqué

El fútbol da segundas vidas, y algunas de ellas llegan por caminos tan insospechados como deslumbrantes. Es el caso de Lluís Tarrés, exguardameta del Córdoba CF, que ha decidido dar un giro singular a su carrera al unirse al Ultimate Móstoles, equipo presidido por el conocido creador de contenido DjMariio, para competir en la Kings League, el exitoso torneo de fútbol 7 impulsado por Gerard Piqué e Ibai Llanos.

Un nuevo destino

El meta catalán, natural de Blanes, vuelve así al fútbol activo tras su reciente salida del Getafe B, donde militó durante la última temporada. En el conjunto azulón disputó 19 encuentros, antes de finalizar contrato al agotar su condición de jugador sub-23. Sin equipo desde entonces, Tarrés encuentra ahora un nuevo escaparate competitivo en un formato completamente distinto, aunque cada vez más consolidado.

Antes de su paso por el filial getafense, el arquero gerundense había vestido la camiseta del Córdoba CF durante tres campañas, defendiendo incluso la meta del primer equipo en tres ocasiones y acumulando 42 partidos con el filial blanquiverde. En ese periodo, vivió momentos tan destacados como el ascenso a Segunda División bajo las órdenes de Iván Ania, en 2023, o la disputa de un play off de promoción a Segunda RFEF con el equipo dependiente.

Ahora, con apenas 24 años, aterriza en el Ultimate Móstoles como recambio del lesionado Jesús Vidal, meta titular del conjunto madrileño en esta campaña de la Kings League.

De El Arcángel a los 'streams'

Tarrés no será el primer exblanquiverde que pisa los campos de esta competición. En enero de 2023, el también excordobesista Juan Quero -extremo zurdo que jugó en el Córdoba CF en la temporada 2011-12 a las órdenes de Paco Jémez- se unió al equipo Jijantes FC, presidido por el periodista y streamer Gerard Romero. Quero, que colgó las botas en 2021 por un problema cardíaco, fue pionero en abrir esta curiosa conexión entre El Arcángel y el universo de Twitch.

Juan Quero, en su presentación con el Córdoba CF. / JUAN MANUEL VACAS

Qué es la Kings League

La Kings League es una Liga de fútbol 7 creada por Gerard Piqué e Ibai Llanos, junto a otros streamers fundadores, en 2022 y que arrancó oficialmente el 1 de enero de 2023. Concebida como una revolución audiovisual en torno al deporte, combina la competitividad del fútbol tradicional con un formato innovador y mediático, retransmitido íntegramente a través de la plataforma Twitch.

El torneo está compuesto por doce equipos presididos por algunos de los nombres más influyentes del entretenimiento digital y deportivo. Entre ellos destacan Ibai Llanos (Porcinos FC), Iker Casillas (1K FC), Marcelo (Skull FC), Lamine Yamal (La Capital CF) o TheGrefg (Saiyans FC), además del propio DjMariio (Ultimate Móstoles).

Los partidos, divididos en dos mitades de veinte minutos, introducen dinámicas inéditas en el fútbol profesional, como cartas especiales que otorgan ventajas tácticas -penaltis directos, penaltis ejecutados por el propio presidente o expulsiones temporales-, árbitros con micrófono abierto y una fuerte interacción con tanto con el público personado en el recinto como en el ámbito digital.

En apenas dos años, la Kings League se ha consolidado como un fenómeno global que ha llevado el fútbol a una nueva dimensión. Y ahora, con Lluís Tarrés bajo los palos del Ultimate Móstoles, también llevará un pedazo de El Arcángel a ese mundo.