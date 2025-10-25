Actualidad blanquiverde
Córdoba CF: Resultados y clasificación en LaLiga Hypermotion 25-26
Los blanquiverdes visitan al enrachado Albacete con el objetivo de alargar su buena dinámica de resultados
El Córdoba CF superó con claridad al Albacete en el Estadio Carlos Belmonte, en un recital de acierto ofensivo encabezado por el doblete de Adrián Fuentes y completado con el tempranero tanto de Rubén Alves, que pusieron la firma a la sexta jornada consecutiva de los de Iván Ania puntuando en Segunda División.
Clasificación y resultados de la jornada en Segunda
Los cordobeses se engancha a la zona alta de la tabla tras la undécima jornada del campeonato, con 16 puntos en el casillero de los 33 totales que se han disputado hasta la fecha.
En Diario Córdoba podrá seguir todo lo ocurrido en las diferentes jornadas, con información de actualidad del Córdoba CF. Aquí también puede comprobar los resultados -después del pistoletazo de salida de la temporada- de cada partido de la escuadra cordobesa y del resto de rivales de la categoría, al igual que la clasificación actualizada tras cada fin de semana.
Sistema de competición
La competición ordinaria en el segundo escalón del fútbol español constará de 42 jornadas, más la posterior fase de promoción. El primer y el segundo clasificado una vez concluida la etapa regular darán el salto de forma directa a Primera División, mientras que los equipos ubicados del tercer al sexto puesto serán parte del play off a la élite, del que saldrá el último equipo con billete para la máxima categoría del ejercicio 2026-2027. Descenderán los últimos cuatro clasificados de la tabla en esos términos, siendo equipo de Primera Federación desde entonces.
LaLiga Hypermotion, en esa línea, arrancó el pasado 15 de agosto y finalizará su hoja de ruta el 31 de mayo del próximo año. En total, se celebrarán la friolera de 462 encuentros a lo largo de la campaña. Una semana después darán comienzo las rondas por el ascenso, en formato de ida y vuelta, con primer duelo en el terreno de juego del peor clasificado en el emparejamiento. Además, el mejor posicionado en el lapso del circuito doméstico se reserva la ventaja del pase de fase en caso de un hipotético empate tras prórroga en la segunda de las citas, que tendrá lugar en su feudo.
El esquema de emparejamientos en el play off seguirá los cánones tradicionales, midiendo inicialmente al tercero contra el sexto y el cuarto contra el quinto. De dichos cruces saldrán dos ganadores, emplazados a la final por el ascenso -también a ida y vuelta- para determinar el último equipo que consigue ascender a Primera.
- Población extranjera en Córdoba: del 13% que representa en Ciudad Jardín al 1,1% de Huerta de Santa Isabel
- ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Córdoba por San Rafael?
- Vimcorsa adjudica el diseño de las primeras VPO que se construirán en el futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste
- El perol se enfría en Los Villares y arde en El Arenal por San Rafael
- El Ayuntamiento de Córdoba completa la limpieza de 5 de los 17 asentamientos rumanos de la ciudad
- La Policía detiene a un quiromasajista en Córdoba por una presunta agresión sexual
- Comienza el verdeo de la aceituna hojiblanca con precios al alza
- La Guardia Civil busca a una menor de 16 años desaparecida en Hinojosa del Duque