El Córdoba CF muestra su versión más eficaz para golear al Albacete en el Belmonte

Golpe de autoridad en toda regla. El Córdoba CF se salió con la suya en el Carlos Belmonte en una de esas victorias que sirven como impulso, tan rotunda por la profundidad del marcador como por las sensaciones en las áreas (1-3). El equipo de Iván Ania, cada vez más reconocible, asaltó el feudo manchego con una mezcla perfecta de solidez, temple y, sobre todo, pegada. Dos latigazos tempranos, obra de Rubén Alves y Adrián Fuentes -que firmó su doblete-, allanaron el camino hacia un triunfo de peso que consolida la trayectoria ascendente de los blanquiverdes y prolonga su racha de imbatibilidad, que ya se alza a las seis jornadas. Y de fondo, empiezan a despertarse ecos de algo mayor...

Dos zarpazos tempranos

En tierras manchegas se cruzaban dos dinámicas al alza y Ania optó por la máxima de siempre: lo que funciona, no se toca. El técnico asturiano volvió a apostar por la continuidad y, por primera vez en lo que va de temporada, repitió el mismo once que sacó ante el Almería. Eso sí, ajustó algunos matices para dar un punto más mordiente al asunto frente a un Albacete de perfil algo más defensivo que los últimos rivales. Así, bajo palos no hubo novedad alguna, con la continuidad de Iker Álvarez. Tampoco se movió la línea defensiva, aún con Vilarrasa entre algodones y Carlos Albarrán ubicado en el perfil zurdo, junto a Carlos Isaac en la banda opuesta y la pareja formada entre Rubén Alves y Fomeyem -otro que andaba tocado-, más que asentada en el centro de la zaga cordobesa.

El mediocampo también parece haber encontrado su receta. Isma Ruiz es el innegociable, mientras que Requena se ha perfilado como el complemento más equilibrado del de Gójar en lo que va de curso. Justo por delante menos cambió la cosa, con Jacobo en el enganche. Y arriba el nuevo tridente habitual: Dalisson, Carracedo y Adrián Fuentes.

Desde el otro lado, Alberto González salió con todo pese a su tupido panel de bajas. El pichichi de Segunda, Agus Medina (6) partía como referencia, bien escudado por nombres propios de la categoría como Dani Escriche, José Carlos Lazo o Antonio Puertas, entre otros.

El partido no pudo arrancar con más vértigo. Apenas había pasado un minuto cuando Escriche tuvo la primera gran ocasión del encuentro, cazando un balón bombeado al segundo palo que remató al cuerpo de Fomeyem. La acción se revisó por un posible derribo de Iker Álvarez sobre Agus Medina, aunque el VAR descartó penalti y el juego continuó sin sobresaltos. Y si el Albacete no aprovechó la suya, el Córdoba CF sí que lo hizo en la siguiente... Rubén Alves, imperial en el salto, cabeceó a la red un saque de esquina lanzado por Dalisson, firmando el 0-1 cuando el reloj apenas marcaba los siete minutos de juego. Un tanto que, curiosamente, supuso el tercero de los blanquiverdes desde la esquina en sus últimos cuatro compromisos ligueros. Eficacia pura.

El conjunto de Iván Ania no bajó el pie del acelerador y siguió mordiendo cerca del cuarto de hora. Un mal cálculo de Jon García al medir el bote del balón lo aprovechó Fuentes, que robó, aceleró y batió con frialdad a Raúl Lizoain por bajo después de dejar por el camino a Javi Moreno. Gol de pillo, de instinto y el tercero del curso en su cuenta.

Intentó reaccionar el cuadro local con un nuevo intento de Escriche, aunque la defensa cordobesista se mostraba sólida, intensa y perfectamente sincronizada. Fomeyem, de nuevo, estaba en todas: poderoso en los duelos, rápido al cruce, sin concesiones. En el mediocampo, Isma Ruiz y Requena imponían orden y mucho trabajo, sostenidos por un bloque que tapaba líneas y achicaba espacios con una disciplina que hace tan solo unas semanas habría sorprendido hasta al más pintado.

Aguantan los blanquiverdes

El caso es que el Albacete seguía intentándolo. Buscaba aire en las botas de Antonio Puertas, que trataba de generar peligro desde el costado izquierdo con conducciones verticales. En una de esas, aunque más centrada, se asoció con Agus Medina y definió de espuela, pero Iker Álvarez volvió a negarle el gol con otra intervención de mérito.

En la otra trinchera, los de Iván Ania mantenían la compostura en un tramo final de mucho despliegue defensivo. Aguantó bien el chaparrón la defensa cordobesa, que todavía tuvo que vérselas en un par de acciones con Jon García… Más clara todavía la tuvieron los hombres de ataque andaluces: primero Jacobo González, que no aprovechó un error en la salida de Lizoain, y después Carracedo, que tras una jugada repleta de amagos y regates acabó enviando por encima del travesaño un mano a mano que pudo dejar el choque muy encarrilado antes del descanso.

Adrián Fuentes, a la derecha, celebra su primer gol ante el Albacete junto a Dani Requena. / lof

La segunda mitad comenzó accidentada. Una mala salida del Albacete acabó en los pies de Dalisson, que no se lo pensó y lanzó un potente centro al área que impactó en el rostro de Javi Moreno, obligando a la entrada de las asistencias médicas. En la reanudación, el propio atacante de Maceió habilitó a Adrián Fuentes, cuyo disparo cruzado lo desvió Lizoain. Y poco después el madrileño volvió a tenerla, tras un nuevo error de Jon García, aunque volvió a perdonar en la definición.

Y es que el segundo acto mantuvo un tono accidentado. Fomeyem, tocado de nuevo tras una acción defensiva, amagó con abandonar el campo, lo que llevó a Iván Ania a reforzar el centro del campo con Alberto del Moral, repitiendo la fórmula del duelo ante el Almería: más músculo en la medular y Jacobo González desplazado a banda. Finalmente, el camerunés tuvo que dejar su sitio a Álex Martín, perdiendo por primera vez minutos en esta temporada tras haber hecho pleno en las diez jornadas anteriores.

El técnico local, Alberto González, también agitó el banquillo con la entrada de Jefté, Pacheco y Morcillo, aunque los de El Arcángel seguían un par de pasos por delante en términos de precisión. La tuvo de nuevo Fuentes para sentenciar, completamente solo en el segundo palo tras una gran acción de Carlos Isaac, pero su remate se marchó incomprensiblemente fuera. La réplica la puso Puertas, cabeceando alto un centro de Pacheco.

El Albacete monopolizaba la posesión, mientras el Córdoba CF resistía bien replegado, sereno y sin excesivos apuros. Y cuando menos lo esperaba el Belmonte, llegó la estocada final: Fuentes, en una galopada desde casi su propio campo, se plantó ante Lizoain y lo batió por bajo para firmar el 0-3 y su doblete personal, cuarto gol del curso. Ania aprovechó para mover piezas: entraron Kevin Medina, Theo y Sergi Guardiola, mientras se retiraban Carracedo, Requena y el propio pichichi blanquiverde, ovacionado por los aficionados desplazados.

El tramo final fue un intento de asedio local sin premio, o casi. Puertas y Agus Medina se toparon con un inspirado Iker Álvarez, mientras que Kevin y Guardiola rozaron el cuarto tanto. Agus Medina, de nuevo, acabó maquillando el resultado aprovechando el rechace en un libre directo ejecutado por Jon Morcillo, aunque no quedó tiempo para más sobresaltos... El pleito se cerró con un contundente triunfo califal que consolida su buena racha. Seis jornadas consecutivas sumando, una imagen cada vez más seria y un mensaje claro al resto de la categoría: este Córdoba CF ha encontrado su camino y ya mira convencido hacia arriba.

Lance del Albacete-Córdoba CF en el Carlos Belmonte. / lof