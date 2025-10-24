Iván Ania tira de ambición para la visita al Albacete: "Ganar sería dar un salto importante"

Sin dar grandes zancadas, pero con paso firme. El Córdoba CF de Iván Ania continúa instalado en una racha de resultados positiva que, si bien no termina de romper en el punto óptimo de sensaciones -salvando el pasado duelo frente al Almería, quizá el más brillante-, sí que ha conseguido encontrar el balance entre trabajo y rédito en esta fase de la temporada. Lo sabe el preparado asturiano, que este viernes celebró su 48º cumpleaños, y confía en dar un paso más este sábado en el Carlos Belmonte (16.15 horas), donde espera un Albacete en racha e ideal para calibrar el estado real de su bloque una vez zanjadas las primeras diez jornadas. «No solo pienso en lo que sería ganar, también lo he transmitido; igual que perder te puede hacer dar un paso hacia atrás. Tenemos que pensar en la importancia de este partido y en lo que significaría conseguir una victoria. El partido del otro día frente al Almería debe ser un punto de referencia. Si fuéramos capaces de ganar, daríamos un salto importante en la clasificación», avanzó el técnico.

Un choque de similitudes

Y es que el cuadro manchego presenta una trayectoria casi espejo de la cordobesa a estas alturas del campeonato: suma 13 puntos, con tres victorias, cuatro empates y tres derrotas. La diferencia está en las áreas, donde el Albacete ha firmado 15 goles -cuatro más que los califas-, pero también ha encajado 16, tres más que sus homólogos. «La dinámica que tenemos es muy parecida. Llevan seis partidos sin perder, nosotros cinco. Son un equipo capaz de dejar la portería a cero, pero también de encajar muchos goles, aunque esos días ha sido capaz de no perder. Nunca se rinde, no baja los brazos y siempre trata de estar en el partido. En casa solo han ganado al Valladolid, pero es un equipo difícil de batir», advirtió.

Precisamente, los de Alberto González llegan con la moral al alza tras tumbar al Castellón en Castalia hace tan solo una semana y, además, con un dato relevante a su favor: han mantenido su portería a cero en cinco de los últimos seis partidos. «Es un equipo que en transición tiene mucho peligro. Tienen muchos argumentos en ataque. Te pueden dar el balón e intentar contraatacar. Pueden tener buen juego posicional. El que sea capaz de dejar la portería a cero, va a tener muchas posibilidades», indicó.

Lance de un entrenamiento del Córdoba CF de esta semana. / Manuel Murillo

Esa mejoría defensiva de las últimas jornadas también quiso poner de relieve el propio Ania, clave, a su juicio, a la hora de haber dado ese giro competitivo tras el mal arranque liguero: Defensivamente, creo que el equipo está más sólido. «Estamos concediendo muchísimo menos. En estos diez primeros partidos nos hemos enfrentado a muchos aspirantes al ascenso. Hemos competido bien contra todos, ahora necesitamos hacernos fiables y ser ganadores contra los equipos que están con un objetivo parecido al nuestro. No podemos renunciar a nada, tenemos que tener la misma motivación», demandó tajante.

«Somos un equipo que está yendo de menos a más. Nos caracterizamos por ser muy ofensivos, generar muchas llegadas. Tenemos que mejorar el porcentaje de acierto. Somos uno de los que más tira de la categoría. No me preocupa ahora mismo esa situación. Estoy seguro de que tarde o temprano van a llegar los goles», aseguró.

Sin movimientos en la enfermería

En el apartado de bajas, el ovetense reconoció que la situación en la enfermería blanquiverde no ha variado respecto a la pasada semana, por lo que se esperan pocos cambios en el dibujo. «Tenemos las bajas de Adilson y Álex López, más Juan María Alcedo y Vilarrasa, que no está recuperado de sus problemas en el pubis. El resto están disponibles», desveló.

Lo estará también, por tanto, un Franck Fomeyem -muy destacado frente a los almerienses- al que pudo verse entre algodones a lo largo de la semana de trabajo. «Hoy ha entrenado con total normalidad. Ante el Almería tuvo un golpe, le hemos dado un trabajo específico dos días para no sobrecargar la zona. Está disponible para ser titular o en el banquillo en el partido de mañana», apostilló.