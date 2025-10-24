El Córdoba CF se examina en un duelo de poder ante el Albacete

Por contexto, dinámica y momento de la temporada parece que el Córdoba CF aterriza en la undécima jornada del calendario de Liga en Segunda, en este movido arranque de la temporada 2025-2026, con los ingredientes justos para por fin derivar su buena dinámica de resultados en un paso adelante a nivel clasificatorio, uno sensible. Desde la previa lo apuntaba el propio Iván Ania, técnico califal, que de lograr un triunfo este sábado en el Estadio Carlos Belmonte ante el Albacete (16.15 horas), quizá por la zona noble de la tabla deberían empezar a hacer hueco al bloque al que dirige...

Y es que son ya cinco las semanas consecutivas puntuando que han llevado a sus pupilos de la penúltima plaza, el punto más bajo, que se tocó en la séptima jornada, a un actual decimotercer puesto que mira directamente al rostro de varuis de los principales aspirantes al ascenso a Primera a estas alturas del relato. Con un pie en la tierra, bien es cierto que apresurar cualquier objetivo más allá de la estabilidad, máxime dado el convulso primer tramo de campeonato, podría ser aventurado, aunque la realidad -y las matemáticas- ahora mismo respaldan a los de blanquiverde, que de lograr una sexta semana al hilo alimentando su casillero de puntos, más en caso de triunfo, lograrían rebasar a un rival directo en la tabla y engancharse de lleno al tren de los primeros diez clasificados.

Eso sí, la vara de medir, como de costumbre, será un oponente que llega lanzado. Así anda el Albacete, sin ir más lejos, que ha logrado dejar a cero su portería en cinco de los últimos seis encuentros que ha disputado. Porque comenzó torcido el camino de los de Alberto González, con apenas un punto entre las cuatro primeras jornadas, aunque desde la quinta la reacción ha sido total: suman 12 de 18 puntos, con algunas victorias de postín en ese lapso, como la pasada en Castalia (1-2), ante el Real Valladolid (2-0) o, la más singular, en la remontada por 3-4 al Sporting de Gijón en El Molinón, que poco después de la media hora de juego mandaba en el marcador por un autoritario 3-0.

Lance de una sesión de trabajo de esta semana del Córdoba CF. / Manuel Murillo

No se antoja entonces extraño que tanto califas como manchegos aterricen en la undécima fecha del calendario con los mismos puntos y tan solo separados por un puesto en la tabla... La idea de ambos es despegarse con una victoria, aunque habrá condicionantes.

Por ejemplo, el Albacete no podrá contar con varios de sus estandartes: serán baja Higinio, Ricky, Pepe Sánchez, mientras que Jesús Vallejo aún es duda. Sí estará, por contra, el enrachado Agus Medina, pichichi compartido de Segunda con seis dianas, que se perfila como la máxima amenaza para la zaga cordobesa este sábado.

El plan de asalto

Se entiende, por tanto, que Iván Ania buscará hilar fino, mucho. En portería tiene claro el asturiano que el titular ahora es Iker Álvarez. Lo dejó claro ante el Almería, devolviéndole su puesto en el once después de una semana de ausencia con Andorra, y todo apunta a que así permanecerá la estampa en los tiempos próximos.

Por delante, la ausencia del lesionado Vilarrasa -aún maltrecho de la zona del pubis, según informó el club -, mantendrá a Carlos Albarrán en el perfil zurdo, con Carlos Isaac por la derecha y la pareja Alves-Fomeyem intocable en el eje de la defensa.

Para el mediocampo se espera más continuidad. Es la sociedad formada entre Isma Ruiz y Dani Requena la que más equilibrio viene dando a la sala de máquinas, además de ser el complemento perfecto de Jacobo González en el enganche, por lo que tanto el par de granadinos como el madrileño repetirán en el esquema otra semana más.

Iker Álvarez, durante un entrenamiento en la Ciudad Deportiva. / Manuel Murillo

Y arriba, la única variante posible está en la derecha. La entrada de Kevin Medina en el lugar de Christian Carracedo no es descartable, si bien el catalán, a priori, parece estar un paso por delante del malagueño en los planes del cuerpo técnico. Solo ahí puede haber dilema, porque las otras dos plazas del tridente están más que claras: Dalisson de Almeida no se moverá del costado izquierdo y Adrián Fuentes seguirá siendo la referencia en punta en busca de ampliar la buena racha cordobesista en suelo manchego.