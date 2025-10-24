Alberto González, técnico del Albacete: “El Córdoba CF lleva haciendo las cosas bien desde hace años”

No es un calco, tampoco un mantra, pero parece que a cada semana que pasa, cada rival al que le toca enfrentarse al Córdoba CF se decanta por los mismos adjetivos desde la previa: un equipo presionante, intenso, incómodo y con calidad sobre todo volcada en fase ofensiva. Así también ven a los de Iván Ania desde Albacete, concretamente en palabras del técnico manchego, Alberto González, que este sábado (16.15 horas) deberá hilar un plan con el objetivo de paliar el empaque blanquiverde y, de paso, afianzar la dinámica en la que andan sus pupilos durante algunas semanas. «Es un equipo intenso, presionante, que trata de restar iniciativa al rival. Vertical cuando tiene que serlo, hace los partidos intensos, incómodos… Tiene mucha calidad. Lleva haciendo las cosas bien desde hace varios años, con el mismo entrenador e idea, y que ahora mismo llega en un buen momento tras cinco partidos sin perder. Eso lo hace más peligroso», analizó el preparador tolojeño en vísperas del encuentro.

«Nos llega un buen equipo. Habrá que hacer las cosas muy bien y en la medida de que las hagamos, somos conscientes de que podemos ganar y generar esa dinámica de ganar en casa, que siempre es importante», insistió. «Cualquier equipo te puede ganar, más un Córdoba CF que viene en buena dinámica y es un buen equipo. Somos conscientes de la dificultad y de todo lo demás. No nos podemos relajar, siempre hay que mejorar, pero tenemos la ilusión de seguir sumando», añadió seguidamente.

Un Albacete reforzado

En clave propia, el homólogo de los blanquiverdes este fin de semana también resaltó su propia mejoría: «Hemos cogido una buena racha, una buena dinámica. El equipo se siente fuerte. Hemos tenido fases mejores en ataque o defensa, ahora en ambas. Trabajando día a día para tratar de llegar lo mejor posible al partido, para intentar alargarla todo lo posible. Queremos seguir creando con ese nivel de confianza», destacó.

«Cuanto mejor ataques, mejor puedes defender. En esa misma línea vamos. Esperamos un ambiente enorme y que el equipo responda a esas expectativas. Estamos en el proceso de cambio de tipo de césped de verano al de invierno, es un momento más difícil, pero se va pasando», indicó.

Eso sí, el técnico de Tolox no podrá contar con algunas piezas de peso en su esquema para el envite. «Tenemos la sanción de Higinio, a Ricky que sigue de baja, a Pepe Sánchez, que el otro día tuvo que salir con un problema muscular. Jesús Vallejo tiene molestias y estará pendiente hasta el último momento para ver lo que hacemos», admitió, también resaltando el buen momento de su meta, Raúl Lizoain, el menos castigado de la categoría hasta la fecha -tres goles en seis partidos-; y Agus Medina, a la vanguardia de los goleadores del fútbol de plata con seis dianas en su haber.