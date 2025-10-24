Albacete-Córdoba CF: Carlos Muñiz, árbitro del partido

El árbitro zaragozano Carlos Muñiz Muñoz (Zaragoza, 1995), perteneciente al colegio aragonés, ha sido designado por el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF para dirigir el undécimo encuentro de la temporada 2025-2026 para el Córdoba CF, que se celebrará el próximo sábado ante el Albacete en el Estadio Carlos Belmonte (16.15 horas), con motivo de la jornada 11 del calendario regular de Liga en Segunda División.

Su expediente

El colegiado maño, de 29 años, cuenta con un expediente destacable a sus espaldas, habiendo ejercido de forma ininterrumpida durante las últimas cinco temporadas, una en Segunda Federación, dos en Primera Federación y otro par, las más recientes, en lo que ahora se conoce como LaLiga Hypermotion. En ese saldo, ha dirigido un total de 65 partidos, con un registro de 232 tarjetas amarillas señaladas -promedio de 3,57 por partido- y 14 rojas -0,22-. Asimismo, hasta la fecha suma un total de 32 triunfos locales en el expediente, como contraste de 16 empates y 17 victorias visitantes.

La del sábado tampoco será la primera ocasión en la que Muñiz Muñoz arbitre al Córdoba CF, con el que ya ha coincidido en otras cinco ocasiones -de hecho, es el equipo con el que más veces ha coincidido a lo largo de su carrera-. El balance resultante deja dos victorias, dos empates y una derrota de los blanquiverdes bajo su dirección. Solo tres citas ha compartido con los manchegos, traducidas de forma equitativa: una victoria, un empate y una derrota.

En el VAR estará el vallisoletano Óliver de la Fuente Ramos, de 33 años.