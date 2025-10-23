Jon García, ante la visita del Córdoba CF al Carlos Belmonte: "Les podemos poner las cosas difíciles"

El Córdoba CF visita este sábado el Carlos Belmonte, en donde le espera un Albacete que, al igual que el conjunto blanquiverde, atraviesa un momento dulce, ya que no conoce la derrota desde hace seis jornadas. Jon García, central del Albacete, pasó por sala de prensa y aseguró que el encuentro frente al equipo de Iván Ania será "complicado, como lo son todos en la categoría". “Pero nosotros, teniendo la ayuda de nuestra gente, jugando en casa y haciendo las cosas como las veníamos haciendo, creo que va a ser un partido muy bonito. Les podemos poner las cosas difíciles y obviamente nos podemos quedar con los tres puntos", avisó el defensa del equipo manchego.

Seis jornadas invicto

La última derrota del Albacete data del pasado 5 de septiembre, cuando el Mirandés se impuso en el Carlos Belmonte por 1-4. Jon García valoró la buena dinámica del Albacete, que afronta ahora dos compromisos consecutivos en casa, el primero, ante el Córdoba CF. "Creo que es una situación muy buena", valoró el defensa. "Al final, tener los dos partidos en casa con nuestra gente y con las ganas de primero sacar el sábado creo que nos impulsaría. Las cosas se están haciendo muy bien. El mantener la portería a cero nos hace crecer y se está viendo un equipo que puede competir en todos los campos". Además, el defensor manchego reconoció que "es cierto que nos hubiese gustado tener bastantes puntos, pero al final creo que viene una situación bonita para disfrutar y para que el equipo vaya a por esos 6 de 6".

Jugadores jabatos celebran uno de los cuatro goles del Mirandés al Albacete en el Carlos Belmonte, hace más de un mes. / LALIGA

Alberto González, técnico del Albacete, no podrá contar con Vallejo ni con Sánchez, ambos lesionados, por lo que sólo tiene disponibles a Javi Moreno y, precisamente, a Jon García. "Intentaremos que no haya más lesiones, pero si los dos que estamos debemos jugar los tres partidos -incluyendo el de Copa-, bienvenidos sean porque lo que nos gusta es hacerlo al mejor nivel que se pueda. El entrenador y el cuerpo médico son los que saben y tomarán las decisiones, el jugador se limita a acatarlas".

Alberto González, al igual que Iván Ania en el Córdoba CF, recibió críticas en las primeras jornadas ligueras, algo que Jon García valoró como normal. "Pasa con los entrenadores y puede pasar con los jugadores, porque unos tienen unos gustos y otros, otros. Pero los datos están ahí, las notas se dan a finales de junio y hay que ser paciente aunque no sea fácil para el aficionado porque todo el mundo quiere ver a su equipo primero. Cada jornada se está viendo que esta es una categoría muy exigente".

Finalmente, Jon García también habló de los últimos arbitrajes al Albacete. Higinio Marín fue expulsado en Castalia y fue castigado con dos partidos. "¿Te digo la verdad lo que pienso de la sanción o de cómo está Higinio? A ver, para Higinio no es fácil, venía de unos partidos sancionado y lesionado. Para mi gustó el árbitro con haber amonestado a cada jugador con la amarilla, creo que ya hubiera sido suficiente. No tenía que haber entrado al VAR. Ya sabemos cómo son estas cosas, hay veces que se equivocan. No tiene que ser fácil su postura, pero creo que en esa jugada el árbitro se equivocó demasiado". Se da la curiosidad de que Higinio Marín apenas ha disputado 26 minutos de competición y ha sido expulsados en dos ocasiones.

Por último, el central del Albacete también opinó sobre la decisión del comité, que mantuvo la amarilla a Pepe Sánchez, aunque el defensa está lesionado: "Creo que mejor no digo nada porque para mí es una jugada que sobra totalmente. Más, cuando sabes perfectamente que es un jugador que está lesionado. Se equivocó en ese sentido porque empezó a enredar demasiado. Amonestar a un jugador que no tiene paso por detrás de la portería me parece absurdo".