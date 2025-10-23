Franck Fomeyem aún entrena aparte a 48 horas del partido en Albacete

El Córdoba CF vive el mejor momento de la temporada. Las cinco jornadas consecutivas sin conocer la derrota y los nueve puntos sumados de los 15 en disputa han impulsado al equipo de Iván Ania desde los sótanos de la clasificación hasta la zona templada. Además, las cifras defensivas han sido la base sobre la que se ha sustentado la recuperación, ya que el conjunto blanquiverde tan sólo encajó cuatro goles en esos cinco encuentros y en dos de ellos consiguió dejar la portería a cero.

Con Adilson Mendes

Uno de los artíficies de esa activación del Córdoba CF ha sido Franck Fomeyem. El central camerunés, de hecho, fue el mejor jugador blanquiverde en la última jornada, cuajando una gran actuación ante el Almería y convirtiéndose en uno de los jugadores destacados de Segunda División tras la disputa de la décima jornada. El crecimiento del futbolista fichado al Antequera el pasado verano es notable a lo largo de las diez primeras jornadas de Liga y este Córdoba CF, al menos en la actualidad, no se entiende sin él en el once titular. Por ello, no deja de llamar la atención que Franck Fomeyem no se ejercitara este jueves con sus compañeros y lo hiciera aún a las órdenes de los recuperadores, apartado del grupo, en la sesión de entrenamiento celebrada en la Ciudad Deportiva.

Adilson Mendes, durante el entrenamiento del Córdoba CF en la Ciudad Deportiva, este jueves. / MANUEL MURILLO

Fomeyem se ejercitó durante gran parte de la sesión junto a Adilson Mendes, que tal y como informó este periódico el pasado lunes ya pisa el césped y va cumpliendo los plazos previstos, por lo que entre finales de este año e inicios del próximo se le debe ver en ritmo de entrenamiento de competición si no media ningún contratiempo. La preocupación, relativamente controlada, se centra en Franck Fomeyem. La ausencia del camerunés sería una baja sensible para el encuentro del próximo sábado en el Carlos Belmonte, frente al Albacete. En cualquier caso, en la entidad blanquiverde se mantiene la esperanza de que el central del Córdoba CF pueda estar disponible para el sábado ante el conjunto manchego, aunque lo cierto es que en caso de llegar al encuentro del Carlos Belmonte lo haría con apenas un entrenamiento completo con el grupo en toda la semana.

El que sí estará, salvo contratiempo improbable, es Rubén Alves. El central hispano-brasileño se ejercitó este jueves con el resto de sus compañeros sin ningún tipo de novedad, por lo que estará disponible en la convocatoria que ha de realizar este viernes Iván Ania. La evolución de Rubén Alves, sobre todo en lo físico, ha sido más que evidente, por lo que se ha convertido también en uno de los pilares sobre los que se ha asentado la activación del Córdoba CF en el último mes de competición.

El que no estará en la convocatoria, como era previsible, es Ignasi Vilarrasa. El carrilero zurdo sufre problemas de pubis y en el club han optado por la mirada conservadora a sus males. Se tendrá paciencia con el catalán, sobre todo teniendo en cuenta el regreso de Carlos Albarrán, que vuelve a jugar a banda cambiada y es uno de los hombres de máxima confianza de Iván Ania. También se pudo ver en el entrenamiento a Juan María Alcedo. El roteño continúa evolucionando de su lesión en el hombro y su integración en el grupo es intermitente, evitando los ejercicios que puedan resultar de riesgo para la recuperación de su luxación acromioclavicular de grado 3 por la que fue operado hace algo más de un mes. Su recuperación y reintegración al grupo de manera competitiva no se espera hasta diciembre, aunque su evolución es muy buena.

Por lo tanto, la preocupación se fija en Franck Fomeyem, que a 48 horas del encuentro en Albacete aún no está entrenando con el grupo. Este viernes debe ser decisivo para comprobar si el central camerunés, el hombre más en forma del Córdoba CF y único jugador que lo ha jugado todo, está disponible para Iván Ania.