Carlos Isaac: "Hemos mejorado, defendemos el equipo entero"

El Córdoba CF volvía este miércoles al trabajo con vistas al encuentro de la próxima jornada, en la que el conjunto blanquiverde visita al Albacete en el Carlos Belmonte, un equipo y un estadio que le es muy conocido al lateral derecho cordobesista, Carlos Isaac. El extremeño compareció en sala de prensa para explicar la mejoría experimentada por el conjunto de Iván Ania y reconoció que ahora defiende "el equipo entero, es decir, desde el delantero, en la presión desde arriba, hasta el portero. Eso es lo que más puedo decir yo".

Tocados

Sobre el estado de alguno de sus compañeros, Carlos Isaac aseguró que "Rubén -Alves- y Fomeyem están bien. Terminaron el partido bien. Rubén fue un cambio en el minuto 75 o así, pero fue también por el cansancio y que se veía un poco dolorido, pero no lo veo como una lesión ni nada. Y Vilarrasa sí es verdad que tiene un problema ahí, que estamos esperando a ver si se recupera bien y vuelve lo mejor posible. Y no sé cuánto tiempo estará fuera".

Carlos Isaac, durante el pasado Real Sociedad B-Córdoba CF. / LOF

Sobre su pasado en el Carlos Belmonte, el lateral derecho blanquiverde reconoció que le tiene "cariño al Albacete. Estuve allí en diferentes temporadas, dos años y medio, y he estado muy bien, la verdad. Conozco a muchos compañeros, tengo muy buena relación, en la ciudad estuve muy a gusto también", mientras que sobre el encuentro que espera indicó que será "igualado, porque tienen buenos jugadores. Ellos también es verdad que llevan seis partidos sin perder y en los últimos tres partidos llevan portería a cero. Tienen un bloque muy bien trabajado defensivamente y yo creo que va a ser un partido muy igualado y se va a decidir por pequeños detalles".

"Tengo un cariño muy especial a Albacete y me gusta jugar en el Belmonte otra vez. Tuve muy buenos recuerdos allí cuando jugué y va a ser un partido muy especial para mí", prosiguió el defensa cordobesista, que avisó que afrontaría el encuentro "como uno más, pero bueno, es un partido muy especial. Y nada, yo a intentar sacar los tres puntos y hacia adelante nada más".

Asimismo, Carlos Isaac comentó que "algún compañero de mi etapa queda todavía, como Agus Medina. Tengo muy buena relación con él. Estaré cara a cara con él e intentaré pararle los pies", explicó el futbolista.

De vuelta a la mejoría defensiva de este Córdoba CF, Carlos Isaac comentó que "como en todos los partidos, se tiene que defender desde el delantero hasta el portero. Pero yo creo que hemos trabajado más en ello estos últimos días, estas últimas semanas. Y por eso creo que se ve el trabajo bien hecho que estamos haciendo en los entrenamientos y que el míster lo está haciendo bien también".

Sobre el encuentro que espera en el Carlos Belmonte, el jugador del Córdoba CF explicó que el Albacete "tiene un bloque defensivo muy bien trabajado. Ellos nos van a esperar en bloque medio o bloque bajo, nos van a dejar sacar el balón. Y luego, cuando ellos van a tener sus ocasiones, va a ser cuando nos transiten, cuando intenten robarnos la pelota. Por eso nosotros atrás tenemos que estar muy bien en las vigilancias y estar bien defensivamente, como estamos ahora, últimamente, en estos últimos partidos".

Finalmente, Carlos Isaac también habló de Carlos Albarrán. "Es mi competencia como lateral derecho. Es verdad que ahora está jugando de lateral izquierdo, como lo hizo el año pasado, y puede jugar en cualquier lado de los dos. Y nada, él está comprometido con el grupo, él está tranquilo, y él está haciendo lo máximo posible para sacar su mejor versión".