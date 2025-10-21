Más movimientos en los banquillos de Segunda: un rival del Córdoba CF ya tiene nuevo entrenador

Rubén Sellés es el elegido para intentar reactivar al Real Zaragoza, rival del Córdoba CF esta temporada. El técnico valenciano, de 41 años, se ha convertido en el nuevo entrenador del conjunto maño hasta final de la presente campaña, con otra opcional. Llega para ocupar el banquillo que permanecía vacante tras la destitución de Gabi y el breve interinato de Emilio Larraz, en un momento especialmente delicado para el cuadro aragonés, colista de Segunda con apenas seis puntos.

El club anunció su incorporación destacando su «excelente gestión de grupo y su apuesta por un fútbol intenso y vertical», una carta de presentación que pretende reconectar al equipo con una identidad más competitiva -también con su afición-, después de un arranque de curso histórico por sus tintes dramáticos y rematado por el último resultado: la goleada adversa en el Ibercaja ante la Cultural Leonesa (0-5).

Un técnico internacional

Nacido en Valencia el 15 de junio de 1983, Sellés se ha labrado una sólida reputación fuera de España. Ha trabajado en países como Grecia, Rusia, Azerbaiyán, Noruega y Dinamarca, donde desarrolló gran parte de su visión futbolística. Su salto más mediático llegó en Inglaterra, al asumir en 2022 el banquillo del Southampton en la Premier League. Su estreno no pudo ser más llamativo: una victoria en Stamford Bridge ante el Chelsea (0-1), que sirvió para situar su nombre en el mapa del fútbol europeo.

Tras su paso por los «Saints», continuó su trayectoria en clubes como Reading, Hull City y Sheffield United. En el segundo de llos protagonizó una remontada clasificatoria de mérito durante la campaña 2023-24, mientras que en el Hull City logró la permanencia en la Championship 2024-25, después de coger al equipo en una situación límite: colista y con once partidos seguidos sin ganar.

Misión contrarreloj

Ahora, Sellés, que ya ha dirigido su primer entrenamiento al frente del equipo, aterriza en el banquillo maño con el reto de levantar a un Zaragoza sumido en una dinámica alarmante. Y es que el revés frente a los leoneses volvió a encender las alarmas y precipitó el segundo cambio de director de orquesta en apenas dos semanas. Antes, el bloque ya había caído ante el Córdoba CF y el Almería, acumulando un registro que todavía sigue en liza: tres derrotas consecutivas y solo seis de 30 puntos posibles.