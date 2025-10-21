Kevin Medina, primer apercibido de sanción en el Córdoba CF

El Córdoba CF comienza a mirar de reojo al capítulo disciplinario. Tras las diez primeras jornadas de Liga, el conjunto blanquiverde ya cuenta con su primer jugador apercibido de sanción: Kevin Medina, que con cuatro tarjetas amarillas en su haber se encuentra a una sola de tener que cumplir castigo. Y es que el extremo malagueño vio su cuarta amonestación el pasado fin de semana, en el cruce ante el Almería, cuando el colegiado valenciano Saúl Ais Reig le mostró la cartulina por una protesta tras una falta señalada a su favor.

El aviso llega en un tramo del campeonato en el que el cuadro cordobés afronta varios compromisos de peso, por lo que cualquier sanción podría alterar los planes de Iván Ania en las próximas jornadas...

De pieza destacada a revulsivo

Medina fue una de las notas positivas en el arranque de temporada, ofreciendo verticalidad y dinamismo en un bloque que entonces aún buscaba su identidad en fase ofensiva. Sin embargo, su protagonismo ha ido menguando con el paso de las semanas, sobre todo a raíz de la irrupción de Dalisson de Almeida, que se ha afianzado en el costado izquierdo y ha desplazado al malagueño fuera del once.

El atacante de 24 años, fichado este verano tras su paso por el Málaga, ha participado en diez partidos, cinco de ellos como titular, sumando 453 minutos y un gol, el que certificó la remontada frente al Castellón (2-1) en la cuarta jornada, dando así la primera victoria del curso al equipo.

Otros jugadores al límite

Eso sí, Medina no es el único que roza el límite. Rubén Alves, Sergi Guardiola, Carracedo y Jacobo acumulan tres tarjetas amarillas, quedándose a una sola de entrar en el mismo escenario de apercibimiento. De ellos, Jacobo es el único que ya ha cumplido sanción este curso, tras ser expulsado en el tramo final del duelo ante el Racing de Santander.