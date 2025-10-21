Paco Jémez, ex del Córdoba CF, deja de ser técnico del Ibiza

El Ibiza y Paco Jémez han acordado poner fin a su vínculo contractual. El club balear anunció este martes la salida del entrenador cordobés, agradeciendo en un comunicado «su trabajo y dedicación» y deseándole «mucha suerte en su futuro profesional y personal». La decisión se produce de forma llamativa apenas unos días después del triunfo de los celestes ante el Real Murcia (0-2) en el Enrique Roca, logrado con dos futbolistas menos sobre el terreno de juego.

El conjunto ibicenco marcha actualmente en la octava posición del Grupo 2 de Primera Federación. Hasta su reciente victoria en tierras murcianas, el equipo arrastraba una dinámica adversa, con tres derrotas y dos empates en las cinco jornadas previas, lo que había generado cierto malestar interno. Finalmente, y pese al último resultado positivo, la entidad ha decidido cerrar la etapa de Jémez al frente del banquillo de Can Misses, mientras ya trabaja en la búsqueda de su sustituto.

El técnico, nacido en Gran Canaria pero criado en Córdoba, regresó al Ibiza en noviembre de 2024 tras una primera etapa durante la campaña 2021-2022. En su vuelta, tomó el relevo de José Luis Martí y consiguió estabilizar al bloque, al que llevó hasta la tercera posición y a disputar la fase de ascenso a Segunda División. No obstante, el inicio irregular del presente curso, unido a un contexto institucional complejo, ha terminado precipitando su salida.

Conexión con El Arcángel

El preparado mantiene un vínculo histórico con el Córdoba CF, al que dirigió en dos etapas. La primera, en la temporada 2007-2008, con el equipo recién ascendido a Segunda División, y la segunda, en la 2011-2012, cuando condujo al conjunto blanquiverde hasta la fase de ascenso a Primera. A lo largo de su carrera, ha pasado también por banquillos como los del Rayo Vallecano, Las Palmas, Granada o Cartagena, además de su experiencia más reciente en el fútbol pitiuso, el Cruz Azul mexicano o el Tractor iraní.