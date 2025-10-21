La Gran Peña del Córdoba CF de Castro del Río celebra su tradicional perol de convivencia

La Gran Peña del Córdoba CF de Castro del Río celebró el pasado sábado una nueva edición de su tradicional perol de convivencia, una cita ya consolidada dentro del calendario blanquiverde y que volvió a desarrollarse en un ambiente de hermandad y sentimiento cordobesista.

Desde su fundación en 1981, la peña castreña organiza este encuentro anual con el objetivo de fortalecer los lazos entre aficionados, entidades deportivas y figuras vinculadas al Córdoba CF. En esta ocasión, asistieron autoridades locales, representantes de peñas de la comarca y de la capital, además de miembros de la Asociación de Veteranos del Córdoba CF y diversas personalidades del mundo futbolístico cordobés.

El acto estuvo presidido por Cristóbal Gálvez, que acumula 38 años al frente de la entidad, y quien destacó durante su intervención «la obligación que todos tenemos de ser y apoyar al Córdoba CF, por ser el equipo de nuestra tierra». Gálvez lamentó igualmente la ausencia de representantes del club en la cita y adelantó que el próximo año la peña celebrará su 45 aniversario, con la intención de estar «a la altura de una efeméride tan especial».

La comida de convivencia de la Gran Peña de Castro del Río, el pasado sábado. / Córdoba

Nombres propios

Entre los asistentes destacaron nombres como el expresidente blanquiverde Francisco Rojas, el delegado de campo Manuel Torralbo, Rafael Vinuesa —undécimo jugador con más partidos en la historia del club—, José Miguel Ortega, presidente de la Asociación de Veteranos del Córdoba CF, José Luis Llergo, presidente de la Federación de Peñas Cordobesistas, y Domingo García, presidente de Culdecor y deportista paralímpico internacional, entre otras figuras vinculadas al deporte provincial.

El perol volvió así a reafirmar el papel de la Gran Peña del Córdoba CF de Castro del Río como uno de los núcleos más representativos del cordobesismo en la provincia, manteniendo viva una tradición que cumple ya más de cuatro décadas.