El Córdoba CF encuentra su referencia defensiva: Fomeyem, en estado de gracia

Media decena de jornadas han bastado, pero puede decirse alto y claro: el Córdoba CF tiene nuevo referente sobre el césped. Se llama Franck Fomeyem, nació en Yaoundé (Camerún) en 1999 y, en apenas diez jornadas, se ha convertido en una de las grandes noticias del equipo en este arranque de curso. Y es que el defensor, fichado el pasado verano procedente del Antequera, no solo ha respondido a las expectativas que generó su llegada, sino que ha superado cualquier previsión... Hoy por hoy, es el jugador más en forma del conjunto blanquiverde y uno de los más destacados de toda la categoría.

Un arranque de curso sin fisuras

Los números hablan por sí solos. El «16» ha disputado todos los minutos posibles en las diez jornadas transcurridas de la Segunda División 2025-2026, siendo uno de los once futbolistas de campo en toda la división que mantiene el pleno de participación. En ese tiempo, ha contribuido a que el bloque cordobés dejara su portería a cero en tres partidos, evidenciando una notable progresión defensiva respecto al inicio de la temporada.

Su actuación frente al Almería fue el reflejo de su momento actual: imperial en el juego aéreo, firme al corte, preciso en las coberturas y con una salida de balón limpia y eficaz, incluso ante un rival de gran nivel ofensivo. No dejó margen a un atacante contrastado como Leo Baptistao, y su despliegue físico lo convirtió en el mejor del encuentro.

Fomeyem, durante un lance del Córdoba CF-Almería. / A.J. GONZÁLEZ

De hecho, con la recuperación de Rubén Alves, que volvió al once tras superar su lesión de la primera jornada, el técnico Iván Ania parece haber encontrado por fin su pareja titular de centrales. Durante las primeras fechas, ni Álex Martínez ni Xavi Sintes lograron adaptarse al perfil que pedía el asturiano para acompañar al camerunés. Desde el regreso del brasileño, Fomeyem ha dado un paso más, consolidándose como el nuevo eje de la defensa cordobesista.

Un fichaje muy deseado

Su llegada a El Arcángel no fue casualidad. El zaguero era un viejo objetivo de la comisión deportiva, encabezada por Antonio Fernández Monterrubio y Juan Gutiérrez «Juanito», que ya intentó incorporarlo en el mercado invernal del pasado curso. Finalmente, su llegada se produjo como agente libre en verano tras una sobresaliente campaña en el Antequera, donde demostró versatilidad y solvencia jugando tanto como central como en los laterales.

Aterrizó en el fútbol español en la 2018-2019 para unirse al Alcoyano en la entonces extinta Segunda División B, después formarse en las categorías inferiores del Apejes Academy de su país natal y debutar en el primer equipo en 2017, acumulando 50 partidos en la Primera División y participando en cuatro encuentros de la CAF, la competición continental equivalente a la Champions League africana.

Posteriormente, vistió las camisetas del Intercity y del San Sebastián de los Reyes, antes de dar el salto al cuadro antequerano, donde fue pieza clave en la temporada 2023-2024 y la posterior. Fue precisamente suu rendimiento en el cuadro malagueño, con el que llegó a disputar la fase de ascenso a Segunda, lo que terminó de abrirle las puertas del fútbol profesional.