El Córdoba CF confía en Diego Tristán para entrenar a sus delanteros del futuro

El Córdoba CF reforzará su estructura de cantera con un nombre de peso propio en la historia reciente del fútbol español. Diego Tristán, exdelantero internacional con España y figura mítica del Deportivo de la Coruña, trabajará como nuevo entrenador específico de delanteros del conjunto blanquiverde. Su labor, en términos de tecnificación, abarcará todas las categorías inferiores del proyecto, con un objetivo claro: que los puntas del futuro lleguen con el gol entre ceja y ceja.

Un vínculo con El Arcángel

La llegada de Tristán no es casualidad. El sevillano, nacido en La Algaba y formado en la cantera del Real Betis, mantiene una estrecha conexión con la entidad cordobesista: sus dos hijos, Mikel y Diego, forman parte del vivero blanquiverde. El menor milita en el Cadete B, mientras que el mayor forma parte del Juvenil de Liga Nacional. La implicación familiar con el club ha sido determinante para dar este nuevo paso profesional, ahora desde los banquillos.

Retirado en 2010, Diego Tristán fue uno de los grandes nombres propios del fútbol español de comienzos de siglo. Tras formarse en el Betis, dio el salto al Mallorca, donde comenzó a forjar su cartel goleador antes de fichar por el Deportivo de la Coruña. En Riazor vivió sus mejores años: seis temporadas, más de un centenar de goles y un papel decisivo en la conquista de dos Supercopas, una Copa del Rey y el título de pichichi de Primera División.

En la recta final de su carrera regresó al Mallorca, y más tarde pasó por el Livorno italiano, el West Ham inglés y el Cádiz, donde colgó las botas. En total, disputó 424 partidos oficiales y marcó 155 goles, además de vestir la camiseta de la selección española, con la que coincidió con otro nombre ilustre hoy ligado al Córdoba CF: Juan Gutiérrez «Juanito», actual director deportivo, con quien compartió vestuario tanto en la cantera del Betis como en la absoluta.

Otro paso más en formación

La incorporación de Diego Tristán, por tanto, resalta la apuesta del club por profesionalizar y potenciar su cantera, una de sus asignaturas pendientes durante los últimos tiempos. El exdelantero será el encargado de pulir el instinto goleador de las jóvenes promesas, aprovechando su ahora estrecha conexión con el club. Lo hará con cierto recorrido como preparador, tras su etapa como técnico en el Atlético Algabeño de su localidad natal y, más recientemente, en el Inter Sevilla, en el que anduvo durante el primer tramo de la 2024-2025.